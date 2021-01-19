В Вашингтоне завершаются приготовления к инаугурации Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. На Национальной аллее, где обычно собираются зрители церемонии, выставили более 200 тысяч флагов.

Они символизируют американцев, которые из-за пандемии и беспрецедентных мер безопасности не смогут посетить церемонию лично. Об этом – в программе "Голос Америки" на 24 канале.

Обратите внимание Как Байден готовится к инаугурации: безопасность, пандемия и закрытая столица США

Вечером 18 января центральную площадь осветили 56 лучей света, представляющих 50 штатов и территории США. Каждый луч светил 46 секунд в честь инаугурации 46 американского президента Джо Байдена.

Известно, что в канун инаугурации, 19 января, новоизбранный глава Белого дома и вице-президент Камила Харрис планируют принять участие в церемонии чествования памяти жертв пандемии коронавируса в США.

В США должны утвердить кандидатуры на 5 ключевых должностей новой администрации

В Сенате США 18 января начались слушания по утверждению кандидатур на 5 ключевых должностей администрации Джо Байдена. В частности, будут выбирать госсекретаря, главу Пентагона и министра финансов. Ожидается, что сенаторы будут спрашивать о плане противодействия Ирану, России и Китаю кандидата на пост главы Пентагона генерала Ллойда Остина.

Чего ждать от Байдена в первые часы на посту

Уже в первый день на посту Джозеф Байден подпишет ряд приказов, которые закрепят новую политику администрации. Прежде всего речь идет о мерах по противодействию коронавирусу и помощи экономике. По так называемому "плану спасения Америки", Байден планирует:

произвести 100 миллионов доз вакцины против COVID-19;

открыть детские сады и начальные и средние школы;

продлить разрешение не выплачивать студенческие долги и аренду;

продлить запрет отбирать недвижимость за невыплату ипотеки;

выделить большинству американцев новые выплаты в размере 1400 долларов.

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