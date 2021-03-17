В США заговорили о серьезном отношении админстрации Джо Байдена к антикоррупционным преобразованиям в Украине. Только в этом случае они готовы помогать.

Об этом заговорил и экс-спецпосланник Белого дома по делам Украины Курт Волкер. Он заявил, что коррупция в Украине – большая проблема.

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"На мой взгляд, это симптом большей проблемы. Большая проблема – политическая и экономическая структура, где несколько человек владеют огромной частью всего. Это дает им экономическую власть, а экономическая власть используется для политического влияния. Это неизбежно. Коррупция – скорее средство, чем цель", – сказал Волкер.

Ожидания Вашингтона от Украины

Реформа судебной системы и борьба с олигархами – это то, что ожидают от Киева в Вашингтоне. Об этом заявили журналисты авторитетного американского издания Politico.

Они добавили, что активная поддержка Украины Белым домом напрямую зависит от того, насколько эффективную программу борьбы с коррупцией сможет предложить Офис Президента Украины. От этого будет зависеть и двухпартийная поддержка Конгресса.

НАБУ надо предоставить соответствующие полномочия, а господин Сытник должен получить возможность действовать независимо. Люди должны бояться его и его действий,

– сказал сенатор от Коннектикута Крис Мерфи.

"Для нас важно как можно раньше заявить: если реформы в 2021 году будут продвигаться так же, как в 2020 году, то будет сложно получить поддержку для Украины в Конгрессе", – подытожил сенатор.

И пока в Конгрессе ожидают действий от Киева, аналитики Atlantic Council предложили Белому дому дорожную карту того, как развивать отношения с Украиной.

Байдену советуют принять меры против украинских олигархов, которые тормозят реформы. Речь идет прежде всего о Дмитрии Фирташе и Игоре Коломойском. По словам экспертов, Белый дом должен настаивать на реформировании Офиса генпрокурора Украины и создании независимого правосудия.

Также хотят способствовать полной прозрачности конечных владельцев главных украинских СМИ и добиваться честного назначения госчиновников. Впрочем, не забыли аналитики и о шагах Белого дома навстречу Банковой.

Возглавить дипломатические усилия по разрешению конфликта на Донбассе.

Сотрудничать с Конгрессом для увеличения военной помощи Украине до 500 миллионов долларов в год.

Улучшить безопасность в юго-восточной Европе и в Черном море.

Углубить интеграцию Украины в НАТО.

Придерживаться курса на прекращение строительства "Северного потока – 2".

Поддерживать украинскую власть в ее усилиях организовать Крымскую платформу.

Почему к Украине такие внимательные

Такой всплеск внимания к Украине в американских СМИ и экспертных кругах – не случайный.

В администрации Байдена формируется политика в отношении Украины. И все эти публикации – это сигналы от разных политических групп, которые окружают нынешнюю администрацию относительно того, какой должна быть украинская политика Джо Байдена,

– отметил эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, сейчас именно то время, когда Украина должна продемонстрировать проактивность и готовность действовать на опережение, внедряя те реформы, которых ожидают стратегические партнеры.

"Они хотят, чтобы у нас был общий успех с ними, а общий успех – это реально сильная и устойчивая Украина", – пояснил Климкин.

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Однако для этого действующей украинской власти придется начать войну с теневым государством. "Для того, чтобы осуществить те преобразования, которых от нас ожидают, нужно наступить на интересы крупных олигархических групп, которые составляют консенсус, который руководит Украиной", – отметил Куса.

Сможет ли действующий президент начать реальное выполнение своих предвыборных обещаний, заручившись поддержкой новой администрации президента США Байдена, покажет время.