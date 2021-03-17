У США заговорили про серйозне ставлення адмінстрації Джо Байдена до антикорупційних перетворень в Україні. Лише у цьому разі вони готові допомагати.

Про це заговорив і ексспецпосланець Білого дому у справах України Курт Волкер. Він заявив, що корупція в Україні – велика проблема.

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"На мій погляд, це симптом більшої проблеми. Більша проблема – політична та економічна структура, де кілька людей володіють величезною частиною всього. Це дає їм економічну владу, а економічна влада використовується для політичного впливу. Це неминуче. Корупція – радше засіб, аніж мета", – висловився Волкер.

Очікування Вашингтону від України

Реформа судової системи та боротьба з олігархами – це те, що очікують від Києва у Вашингтоні. Про це заявили журналісти авторитетного американського видання Politico.

Вони додали, що активна підтримка України Білим домом напряму залежить від того, наскільки ефективну програму боротьби з корупцією зможе запропонувати Офіс Президента України. Від цього залежатиме і двопартійна підтримка Конгресу.

НАБУ треба надати відповідні повноваження, а пан Ситник має отримати можливість діяти незалежно. Люди мають боятися його та його дій,

– сказав сенатор від Коннектикуту Кріс Мерфі.

"Для нас важливо якомога раніше заявити: якщо реформи у 2021 році просуватимуться так само як у 2020 році, то буде складно отримати підтримку для України у Конгресі", – підсумував сенатор.

І поки в Конгресі очікують дій від Києва, аналітики Atlantic Council запропонували Білому дому дорожню карту того, як розвивати стосунки з Україною.

Байдену радять вжити заходів проти українських олігархів, які гальмують реформи. Мовиться насамперед про Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського. За словами експертів, Білий дім має наполягати на реформуванні Офісу генпрокурора України та створенні незалежного правосуддя.

Також хочуть сприяти повній прозорості кінцевих власників головних українських ЗМІ та домагатися чесного призначення держчиновників. Втім, не забули аналітики й про кроки Білого дому назустріч Банковій.

Очолити дипломатичні зусилля з вирішення конфлікту на Донбасі.

Співпрацювати з Конгресом задля збільшення військової допомоги Україні до 500 мільйонів доларів на рік.

Покращити безпеку у південно-східній Європі та у Чорному морі.

Поглибити інтеграцію України в НАТО.

Дотримуватися курсу на припинення будівництва "Північного потоку – 2".

Підтримувати українську владу в її зусиллях організувати Кримську платформу.

Чому до України такі уважні

Такий сплеск уваги до України в американських ЗМІ та експертних колах – не випадковий.

В адміністрації Байдена формується політика щодо України. І всі ці публікації – це сигнали від різних політичних груп, які оточують нинішню адміністрацію щодо того, якою має бути українська політика Джо Байдена,

– зауважив експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

На думку колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, зараз саме той час, коли Україна має продемонструвати проактивність і готовність діяти на випередження, впроваджуючи ті реформи, яких очікують стратегічні партнери.

"Вони хочуть, щоб у нас був спільний успіх з ними, а спільний успіх – це реально сильна і стійка Україна", – пояснив Клімкін.

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Однак для цього чинній українській владі доведеться почати війну з тіньовою державою. "Для того, щоби здійснити ті перетворення, які від нас очікують, потрібно наступити на інтереси великих олігархічних груп, які складають консенсус, який керує Україною", – зауважив Куса.

Чи спроможеться чинний президент почати реальне виконання своїх передвиборчих обіцянок, заручившись підтримкою нової адміністрації президента США Байдена, покаже час.