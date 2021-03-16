Народный депутат Александр Дубинский потерял место и во фракции, и в партии "Слуга народа". Это побудило его обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с эмоциональным посланием.

В значительном по объему тексте (опубликованном в телеграме) Дубинский отметил, что истекли 24 часа, которые он "отвел президенту Зеленскому для ответа" (нардеп почему-то считает, что имеет право ставить ультиматумы главе государства).

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Александр Дубинский хотел узнать от Владимира Зеленского, действительно ли тот лично дал распоряжение "зачистить Киевскую областную организацию "Слуги народа". Ответа президента депутат не получил. Поэтому решил рассказать о своих соображениях по этому поводу в соцсетях.

Зеленский установил в Украине "монархический строй"

Дубинский обвинил Зеленского, что тот установил в Украине абсолютную власть одного человека, который по своему усмотрению решает судьбу страны.

Ваше президентское величество, Зеленский Владимир Александрович, поздравляю вас с фактическим установлением в Украине монархического строя!

– заявил бывший "слуга".

И добавил, что очень доверял Зеленскому и голосовал за его инициативы, хотя и не всегда с ними был согласен. Но в итоге убедился, мол, что его обманула "игра талантливого актера".

Дубинский не собирается отдавать мандат депутата

По словам депутата, он не собирается отдавать мандат, ибо отвечает перед людьми (Дубинского в Верховную Раду выбрали при поддержке "Слуги народа", но в мажоритарном округе). Так же, как и Зеленский.

И вы, и я обречены нести ответственность перед теми, кто нас выбрал. И вы, и я, несмотря на все, что произошло, несмотря на ваше недостойное поведение, должны ежедневно и ежечасно действовать в интересах украинского народа и Украины,

– громко заявил Дубинский.

Почему Александра Дубинского выгнали из партии и фракции

14 марта "Слуга народа" убрала Александра Дубинского с должности председателя ячейки Киевской области. Депутата также вывели из состава Национального совета общин партии, хотя он буквально накануне туда вошел. А уже 15 марта партия официально объявила, что Александр Дубинский больше не является ее членом.

Поводом к этому назвали нарушение Дубинским устава "Слуги народа". Но проблемы у политика начались еще в январе 2021, когда Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нескольких украинцев, и Дубинский был среди них.

К слову, практически сразу – 19 января – Офис генпрокурора открыл против Дубинского 2 уголовных дела. Но сам Дубинский все обвинения отвергает.



Александр Дубинский попал под санкции США / Инфографика 24 канала