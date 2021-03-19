Владимир Зеленский поздравил Лину Костенко с 91-м Днем рождения. Украинский лидер отметил, что сила и талант писательницы не перестают восхищать и вдохновлять.

Президент Украины Зеленский отметил, что "творчество Лины Костенко всегда полно любви к родной земле и человеческой мудрости и правды, которая порой бывает горькой, но очень меткой".

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Искренне желаю, чтобы Ваша судьба вела Вас счастливой тропой жизни,

– пожелал президент.

Зеленский также процитировал слова Костенко "я выбрала Судьбу себе сама. И что со мной не случится, – у меня никаких претензий нет к Судьбе – моей избраннице".

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