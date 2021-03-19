Ваша сила восхищает, – Зеленский направил поздравление Лине Костенко
Владимир Зеленский поздравил Лину Костенко с 91-м Днем рождения. Украинский лидер отметил, что сила и талант писательницы не перестают восхищать и вдохновлять.
Источник:"Офис президента"
Президент Украины Зеленский отметил, что "творчество Лины Костенко всегда полно любви к родной земле и человеческой мудрости и правды, которая порой бывает горькой, но очень меткой".
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Искренне желаю, чтобы Ваша судьба вела Вас счастливой тропой жизни,
– пожелал президент.
Зеленский также процитировал слова Костенко "я выбрала Судьбу себе сама. И что со мной не случится, – у меня никаких претензий нет к Судьбе – моей избраннице".
Как Зеленский поздравил Костенко в 2020
- В 2020 году Зеленский также поздравил Костенко с юбилеем.
- Тогда он отметил, что "для миллионов украинцев ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и несгибаемый дух свободы".
- Президент тогда отметил: то, что Лина Костенко не принимает никаких государственных званий и наград, по его мнению, свидетельствует о скромности и человечности легендарной писательницы.
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