Президент Литвы Гитанас Науседа 19 марта выступает на заседании Верховной Рады. Свою речь он произносит на украинском – "языке, который долго преследовали и уничтожали, однако не уничтожили".

Науседа выразил надежду, что слова, которые он скажет, помогут проложить путь к общему будущему Литвы и Украины. Читайте также Зеленский и президент Литвы провели важное заседание: основные тезисы Науседа в Раде заговорил на украинском Обращаюсь к вам на древнем и достойном языке, который долго преследовали и уничтожали, однако не уничтожили,

– заявил В лидер Литвы. Новость дополняется...