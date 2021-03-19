Ваш язык преследовали и уничтожали – но не уничтожили, – Науседа в Раде заговорил на украинском
Президент Литвы Гитанас Науседа 19 марта выступает на заседании Верховной Рады. Свою речь он произносит на украинском – "языке, который долго преследовали и уничтожали, однако не уничтожили".
Источник:24 канал
Науседа выразил надежду, что слова, которые он скажет, помогут проложить путь к общему будущему Литвы и Украины.
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Науседа в Раде заговорил на украинском
Обращаюсь к вам на древнем и достойном языке, который долго преследовали и уничтожали, однако не уничтожили,
– заявил В лидер Литвы.
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