7 граждан Украины задержали патрульные Варшавы по подозрению в торговле наркотиками. А во время следственных действий выяснилось, что группировка причастна к похищению украинки.

Первым членом группировки, которого задержали в Варшаве, стал 21-летний украинец. Полицейские нашли при нем пакетики с марихуаной и другими наркотическими веществами.

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При этом правоохранители знали, что мужчина действует не самостоятельно, а входит в группировку, которая занимается распространением запрещенных веществ.

Задерживали с погоней

Через какое-то время после этого патрульные Варшавы увидели легковушку Ford, на которой могли перемещаться другие члены банды.

Когда полицейские остановили машину, водитель начал нервничать и нажал на газ.

После непродолжительных гонок машина беглеца влетела в рекламный столб, а злоумышленники выбежали из нее и пытались скрыться.

Всех 3 украинцев задержали, а в салоне машины нашли мефедрон и каннабис.



3 членов группировки задержали в результате погони / Фото полиции Варшавы

Случайно вызволили девушку

Выяснилось, что все задержанные арендуют квартиру в Варшаве. Поэтому, оперативники поехали по адресу с обыском. Впрочем, внутри жилья находились еще 3 украинца, которые сопротивлялись и пытались не пускать полицейских.



Полицейские задержали украинцев несмотря на их сопротивление / Фото полиции Варшавы

На всех злоумышленников надели наручники, а в одной из комнат находилась 25-летняя девушка. Она рассказала следователям, что ее похитили во Вроцлаве и под угрозой избиения и нанесения повреждений ножом вывезли в Варшаву. Причиной для этого был долг ее парня за наркотики.

Задержанным в возрасте от 21 до 26 лет грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Сейчас их арестовали на 3 месяца.



Украинцев могут посадить на 6 лет / Фото полиции Варшавы