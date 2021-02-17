ВАКС возобновил расследование в отношении Азарова, которое приостановило НАБУ
ВАКС возобновил досудебное расследование в отношении экс-премьера времен Януковича Николая Азарова. Соответствующим решением суд отменил постановление НАБУ о приостановлении следствия.
Источник:ВАКС
Досудебное расследование было остановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Об этом говорится в постановлении детектива НАБУ за 1 февраля 2021 года
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В то же время суд решил, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивирование необходимости обращения с запросом о международной правовой помощи в этом уголовном производстве.
Фактически указанное постановление состоит из фабулы уголовного правонарушения и одного предложения о выполнении всех необходимых и возможных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, а также наличия необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества,
– отмечают в ВАКС.
Вместе с этим, в соответствии с требованиями УПК Украины, мотивировочная часть должна содержать сведения о:
- содержании обстоятельств, которые являются основаниями для принятия постановления;
- мотивы принятия постановления, их обоснование;
- ссылка на положения действующего Кодекса.
По мнению суда, детектив в судебном заседании не предоставил материалы запроса, которые бы дали следственному судье возможность установить его соотношение с обстоятельствами уголовного правонарушения, в совершении которого подозревается Николай Азаров.
Следственный судья отклонила аргумент детектива о невозможности приобщить материалы запроса к материалам жалобы, учитывая тайну досудебного расследования.
Несмотря на это, следственная судья отменила постановление детектива НАБУ о приостановлении досудебного расследования,
– подытожили в суде.
В чем подозревают Азарова
О каком именно расследовании идет речь в сообщении суда – не указано. Ранее сообщалось, что в Украине против Николая Азарова расследуется несколько уголовных дел:
- о растрате чужого имущества;
- о злоупотреблении служебным положением;
- о незаконном финансировании строительства сети спецсвязи и другие.
Кто такой Николай Азаров?Николай Азаров – украинский политик российского происхождения. Он занимал должность премьер-министра во времена президента-беглеца Виктора Януковича. В 2014 году в результате Революции Достоинства бежал из Украины.
Николай Азаров находится в розыске СБУ. В Украине против него открыт ряд уголовных дел.
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