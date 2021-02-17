ВАКС возобновил досудебное расследование в отношении экс-премьера времен Януковича Николая Азарова. Соответствующим решением суд отменил постановление НАБУ о приостановлении следствия.

Досудебное расследование было остановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Об этом говорится в постановлении детектива НАБУ за 1 февраля 2021 года

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В то же время суд решил, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивирование необходимости обращения с запросом о международной правовой помощи в этом уголовном производстве.

Фактически указанное постановление состоит из фабулы уголовного правонарушения и одного предложения о выполнении всех необходимых и возможных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, а также наличия необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества,

– отмечают в ВАКС.

Вместе с этим, в соответствии с требованиями УПК Украины, мотивировочная часть должна содержать сведения о:

содержании обстоятельств, которые являются основаниями для принятия постановления;

мотивы принятия постановления, их обоснование;

ссылка на положения действующего Кодекса.

По мнению суда, детектив в судебном заседании не предоставил материалы запроса, которые бы дали следственному судье возможность установить его соотношение с обстоятельствами уголовного правонарушения, в совершении которого подозревается Николай Азаров.

Следственный судья отклонила аргумент детектива о невозможности приобщить материалы запроса к материалам жалобы, учитывая тайну досудебного расследования.

Несмотря на это, следственная судья отменила постановление детектива НАБУ о приостановлении досудебного расследования,

– подытожили в суде.

В чем подозревают Азарова

О каком именно расследовании идет речь в сообщении суда – не указано. Ранее сообщалось, что в Украине против Николая Азарова расследуется несколько уголовных дел:

о растрате чужого имущества;

о злоупотреблении служебным положением;

о незаконном финансировании строительства сети спецсвязи и другие.