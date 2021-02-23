Детективы антикоррупционного бюро и прокуроры САП завершили досудебное расследование уголовного производства, где фигурирует бывший председатель Черниговской районной государственной администрации Сергей Журман. Его обвиняют в получении 10 тысяч долларов взятки.

После изучения материалов дела стороной обвиняемого производство направят в суд.

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Бывший чиновник, которого назначал на должность президент Зеленский, через несколько месяцев после начала работы попался на немалой взятке.

Будут судить за махинации с землей

По данным следователей, Журман незаконно получил 10 тысяч долларов от местного предприятия.

За деньги, которые он требовал, чиновник обещал директору частного предприятия предоставить разрешения на разработку детального плана территорий и утверждении проекта землеустройства по смене целевого назначения участков.

В ноябре 2020 Журмана задержали с поличным.

Сразу же после этого президент Зеленский показательно уволил чиновника с должности.

Через несколько дней Печерский районный суд посадил Журмана под домашний арест, но впоследствии в Апелляционной палате ВАКС мужчину вообще отпустили под ночной домашний арест.

Если его вину признают в суде, экс-чиновнику грозит от 3 до 6 лет заключения.