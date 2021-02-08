ВАКС второй раз разрешил принудительно доставить в суд Павла Вовка
Высший антикоррупционный суд 2 раз разрешил Национальному антикоррупционному бюро Украины осуществить принудительный привод председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Его попытаются осуществить 16 февраля.
Источник:Центр противодействия коррупции
Главу ОАСК 8 февраля не доставили на заседание Высшего антикоррупционного суда для избрания меры пресечения. Хотя на это было соответствующее судебное решение.
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Второй принудительный привод в суд Вовка: детали
Павла Вовка не было ни по адресу работы, ни по месту жительства. Поэтому судью снова разрешили принудительно доставить в суд.
Судья ВАКС Андрей Бицюк во второй раз разрешил НАБУ осуществить принудительный привод Павла Вовка в Антикоррупционный суд,
– говорится в сообщении.
В Центре противодействия коррупции добавили, что следующий повод попытаются осуществить 16 февраля, в 14:00.
Что известно о деле Вовка
- Летом 2019 года работники антикоррупционных органов обнародовали аудиозаписи, в которых судьи ОАСК договаривались о конкретных судебных решениях.
- В июле 2020 года НАБУ провело обыск ОАСК и опубликовало видеоролик записей разговоров.
- Бюро заявило, что судьи выносили неправомерные решения в своих интересах, интересах бизнеса и некоторых политиков.
- Вовка объявили в розыск, потому что он игнорировал допросы НАБУ и не приходил на них.
- Впервые судья Бицюк принял решение о принудительном приводе Вовка 3 февраля.
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