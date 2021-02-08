Высший антикоррупционный суд 2 раз разрешил Национальному антикоррупционному бюро Украины осуществить принудительный привод председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Его попытаются осуществить 16 февраля.

Главу ОАСК 8 февраля не доставили на заседание Высшего антикоррупционного суда для избрания меры пресечения. Хотя на это было соответствующее судебное решение.

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Второй принудительный привод в суд Вовка: детали

Павла Вовка не было ни по адресу работы, ни по месту жительства. Поэтому судью снова разрешили принудительно доставить в суд.

Судья ВАКС Андрей Бицюк во второй раз разрешил НАБУ осуществить принудительный привод Павла Вовка в Антикоррупционный суд,

– говорится в сообщении.

В Центре противодействия коррупции добавили, что следующий повод попытаются осуществить 16 февраля, в 14:00.

Что известно о деле Вовка