Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет из бывшего заместителя по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака. Теперь он может свободно передвигаться из-за завершения срока действия обязательств.

В ВАКС отметили, что пока со стороны обвинения не поступало нового ходатайства о продлении действия процессуальных обязанностей. Однако, таким правом прокуроры могут воспользоваться.

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Вчера (14 февраля – 24 канал) истек срок действия обязанностей, которые были установлены ранее, сроком на два месяца. То есть отныне он уже не должен его носить (электронный браслет – 24 канал),

– добавили в суде.

Со своей стороны Юрий Грымчак на своей странице в фейсбуке подтвердил эту информацию и заявил, что теперь он "абсолютно свободный человек".

"Сегодня нахожу удовольствие сообщить вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли. Теперь я абсолютно свободный человек", – написал политик.

Задержание Юрия Грымчака: что известно

14 августа 2019 года – правоохранители с НАБУ, прокуратуры и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территории Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко.

Задержанных подозревают в вымогательстве взятки в миллион долларов, а, собственно, само задержание происходило во время передачи части денег – 480 000 долларов.

Впоследствии суд избрал Грымчаку меру пресечения – содержание в СИЗО 60 дней с возможностью выйти под залог в 6 000 000 гривен.

Пока шло следствие, прокуратура сняла с чиновника подозрение в мошенничестве, зато предъявила подозрение в злоупотреблении влиянием.

30 января 2020 года Юрий Гримчак вышел из Лукьяновского СИЗО Киева под круглосуточный домашний арест. А с апреля 2020 года он был уже только под ночным домашним арестом.

САП передала дело Юрия Грымчака в суд 22 мая 2020 года.

Бывшему чиновнику грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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