Высшему антикоррупционному суду не хватило доказательств по делу о доме сожительницы президента-беглеца Виктора Януковича. Поэтому, арест с дома пришлось снять.

Речь о доме Любви Полежай площадью 417 квадратных метров в селе Новые Петровцы возле "Межигорья". На него наложили арест еще 6 лет назад – в феврале 2015 года.

Важно Куда делись активы Януковича в Украине: Данилов обещает разобраться

Детали дела

Суд в 2015 году руководствовался информацией СБУ, что Любовь Полежай является сожительницей Януковича. Там также говорилось о том, что это имущество или принадлежит самому Януковичу, или приобретено на его средства.

Интересно! Полежай получила свидетельство о праве собственности на дом 24 декабря 2013 года, то есть в период совершения инкриминируемых Януковичу преступлений.

Адвокат Полежай утверждает, что в тексте постановления нет никаких намеков на исследования факта пребывания этого имущества в общей собственности. Более того, в документе не приведено ни одного подтверждения того, что этот дом принадлежал Януковичу.

ВАКС с этими доводами согласился, так как в 2015 году Печерский суд действительно не делал таких исследований. Поэтому арест пришлось отменить,

– говорится в сообщении.

Что известно о Полежай и ее имуществе