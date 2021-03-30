Недостаточно доказательств: ВАКС снял арест с дома сожительницы Януковича
Высшему антикоррупционному суду не хватило доказательств по делу о доме сожительницы президента-беглеца Виктора Януковича. Поэтому, арест с дома пришлось снять.
Источник:телеграм-канал Fight Corruptor
Речь о доме Любви Полежай площадью 417 квадратных метров в селе Новые Петровцы возле "Межигорья". На него наложили арест еще 6 лет назад – в феврале 2015 года.
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Детали дела
Суд в 2015 году руководствовался информацией СБУ, что Любовь Полежай является сожительницей Януковича. Там также говорилось о том, что это имущество или принадлежит самому Януковичу, или приобретено на его средства.
Адвокат Полежай утверждает, что в тексте постановления нет никаких намеков на исследования факта пребывания этого имущества в общей собственности. Более того, в документе не приведено ни одного подтверждения того, что этот дом принадлежал Януковичу.
ВАКС с этими доводами согласился, так как в 2015 году Печерский суд действительно не делал таких исследований. Поэтому арест пришлось отменить,
– говорится в сообщении.
Что известно о Полежай и ее имуществе
- Дом Полежай расположен в селе Новые Петровцы на улице Святославский, неподалеку бывшей резиденции Януковича "Межигорье".
- Кроме дома Полежай там также принадлежит приусадебный участок в массиве "Лазарев сад", купленный в июле 2013-го.
- В Киеве женщина владела третью квартиры на Оболонской набережной, 15. В квартире в этом доме также был прописан Янукович.
- В феврале 2014 года Полежай якобы покинула Украину, убегая вместе с Януковичем, забрав свою дочь от первого брака. По информации СМИ, живя в России она родила Януковичу третьего сына.
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