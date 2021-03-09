Высший антикоррупционный суд в очередной раз принял решение о принудительном приводе главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка в суд. Там ему должны избрать меру пресечения.

Пресс-секретарь суда Олеся Чемерис заявила, что следующее заседание перенесли на 15 марта 2021 года. Стоит заметить, что суд принял принудительный привод для Вовка уже шестой раз.

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Предварительное заседание по делу должно было состояться 22 февраля, однако тогда Вовка также не смогли доставить в суд. В частности, его не нашли "по всем известным адресам".

Тогда следственный судья Андрей Бицюк снова разрешил его привести на заседание по делу.

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