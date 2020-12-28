ВАКС продлил срок обязательств нардепу Юрченко 15:45 - Читати новину українською ВАКС продлил срок обязательств нардепу Юрченко / censor.net Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязательств для нардепа Александра Юрченко. Политика подозревают во взяточничестве. Обязательства Юрченко продлили до 24 февраля. Об этом сообщили в пресс-служба ВАКС. Кстати В Киеве избили депутата, бывшего "слугу народа" Александра Юрченко О каких обязательствах идет речь Юрченко должен являтьсяк детективу, прокурору и в суд по первому вызову;

нардеп не может отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

мужчина обязан сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

кроме того, он должен воздерживаться от общения с лицом, указанным в постановлении;

также Юрченко должен сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из страны. Дело Юрченко: что известно Еще в сентябре НАБУ обнародовало видео, на котором детектив под прикрытием передал 13 тысяч долларов помощнику Юрченко.

Журналист Сергей Лещенко утверждал, что это был аванс за изменение в законодательство о бытовых отходах. Полная сумма взятки якобы должна была достигать 200 тысяч долларов.

Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение для Юрченко. "Слуга народа" исключила его из фракции.

В качестве меры пресечения для Юрченко выбрали содержание под стражей, однако за него внесли залог в размере 3 миллиона гривен. Поэтому политик вышел на свободу. Обратите внимание! 9 декабря на Юрченко напали в Киеве. Нардепа избили, а неизвестные скрылись.

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