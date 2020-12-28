ВАКС продлил срок обязательств нардепу Юрченко
Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязательств для нардепа Александра Юрченко. Политика подозревают во взяточничестве.
Обязательства Юрченко продлили до 24 февраля. Об этом сообщили в пресс-служба ВАКС.
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О каких обязательствах идет речь
- Юрченко должен являтьсяк детективу, прокурору и в суд по первому вызову;
- нардеп не может отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
- мужчина обязан сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
- кроме того, он должен воздерживаться от общения с лицом, указанным в постановлении;
- также Юрченко должен сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из страны.
Дело Юрченко: что известно
- Еще в сентябре НАБУ обнародовало видео, на котором детектив под прикрытием передал 13 тысяч долларов помощнику Юрченко.
- Журналист Сергей Лещенко утверждал, что это был аванс за изменение в законодательство о бытовых отходах. Полная сумма взятки якобы должна была достигать 200 тысяч долларов.
- Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение для Юрченко. "Слуга народа" исключила его из фракции.
- В качестве меры пресечения для Юрченко выбрали содержание под стражей, однако за него внесли залог в размере 3 миллиона гривен. Поэтому политик вышел на свободу.
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