Вищий антикорупційний суд продовжив терміни розслідування кримінального провадження проти депутата Олександра Юрченка. Відповідне клопотання подали напередодні детективи НАБУ.

Судді ВАКС продовжили терміни кримінального провадження до 8 місяців, тобто до 10 травня.

Важливо Жбурляв недопалками та зламав двірник: ЗМІ розповіли подробиці інциденту з нардепом Юрченком

Про продовження строків слідства клопотали детективи НАБУ. Рішення суду оскарженню не підлягає. Зауважимо, що наприкінці грудня 2020 року Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії зобов'язань для Юрченка до 24 лютого.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що кримінальну справу, фігурантом якої є Олександр Юрченко, найближчим часом таки скерують на розгляд суду.

Справа проти Олександра Юрченка: головне

15 вересня НАБУ опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику народного депутата Олександра Юрченка.

Сергій Лещенко заявив, це був аванс за зміни у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала скласти 200 тисяч доларів.

за зміни у законодавство про побутові відходи. Загалом сума хабаря мала скласти 17 вересня Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру для Юрченка. Після цього його виключили з фракції "Слуга народу".

21 вересня Юрченку обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 3 мільйони гривень.

Попри чималу суму застави, Юрченко таки знайшов потрібну суму. Він не став уточнювати прізвищ своїх благодійників, які заплатили заставу. Нардеп лише додав, що це люди зробили "небайдужі в правовій системі в Україні". Наразі Юрченко перебуває на волі.