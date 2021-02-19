Высший антикоррупционный суд продлил сроки расследования уголовного производства против депутата Александра Юрченко. Соответствующее ходатайство подали накануне детективы НАБУ.

Судьи ВАКС продлили сроки уголовного производства до 8 месяцев, то есть до 10 мая.

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О продлении сроков следствия ходатайствовали детективы НАБУ. Решение суда обжалованию не подлежит. Заметим, что в конце декабря 2020 года Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязательств для Юрченко до 24 февраля.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что уголовное дело, фигурантом которого является Александр Юрченко, в ближайшее время таки направят на рассмотрение суда.

Дело против Александра Юрченко: главное

15 сентября НАБУ опубликовало видео, на котором детектив под прикрытием передает 13 тысяч долларов помощнику народного депутата Александра Юрченко.

Сергей Лещенко заявил, что это был аванс за изменения в законодательстве о бытовых отходах. В целом сумма взятки должна была составить 200 тысяч долларов.

за изменения в законодательстве о бытовых отходах. В целом сумма взятки должна была составить 17 сентября Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение для Юрченко. После этого его исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Юрченко избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 3 миллионов гривен.

Несмотря на немалую сумму залога, Юрченко нашел нужную сумму. Он не стал уточнять фамилии своих благодетелей, которые заплатили залог. Нардеп лишь добавил, что это сделали "неравнодушные в правовой системе в Украине". Сейчас Юрченко находится на свободе.