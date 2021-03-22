Высший антикоррупционный суд 22 марта вынес приговор судье Межгорского районного суда Закарпатской области. Служителя Фемиды приговорили к 5 годам лишения свободы.

Судью из Закарпатья обвинили во взяточничестве. Решение одобрила коллегия судей ВАКС.

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По данным телеграм-канала "Fight Corruptor", говорится о судье Антоне Гайдуре.

В чем обвинили судью

5 февраля Гайдура разоблачили "на горячем" детективы НАБУ, полицейские и прокуроры САП. Судья получал 15 тысяч гривен взятки.

По данным следствия, такие деньги Гайдур требовал за решение в пользу истца по делу о взыскании суммы долга за невыполненные работы.

Какой приговор вынес Антикоррупционный суд

5 лет заключения,

3 года запрета занимать должность судьи,

конфискация всего имущества.

В то же время ВАКС оставил для Гайдура возможность внесения залога до вступления в законную силу приговора – 168 160 гривен.

Обратите внимание! 17 марта ВАКС приговорил судью из Октябрьского райсуда Днепра к 3 годам и 6 месяцам заключения. Служителя Фемиды также обвинили во взяточничестве.