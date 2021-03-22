ВАКС приговорил судью к 5 годам заключения за взяточничество
Высший антикоррупционный суд 22 марта вынес приговор судье Межгорского районного суда Закарпатской области. Служителя Фемиды приговорили к 5 годам лишения свободы.
Источник:ВАКС
Судью из Закарпатья обвинили во взяточничестве. Решение одобрила коллегия судей ВАКС.
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По данным телеграм-канала "Fight Corruptor", говорится о судье Антоне Гайдуре.
В чем обвинили судью
5 февраля Гайдура разоблачили "на горячем" детективы НАБУ, полицейские и прокуроры САП. Судья получал 15 тысяч гривен взятки.
По данным следствия, такие деньги Гайдур требовал за решение в пользу истца по делу о взыскании суммы долга за невыполненные работы.
Какой приговор вынес Антикоррупционный суд
- 5 лет заключения,
- 3 года запрета занимать должность судьи,
- конфискация всего имущества.
В то же время ВАКС оставил для Гайдура возможность внесения залога до вступления в законную силу приговора – 168 160 гривен.
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