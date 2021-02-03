ВАКС позволил принудительный привод судьи Вовка: детали
Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Павла Вовка. Судья Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро.
Источник: телеграм Центра противодействия коррупции
По версии следствия, председатель ОАСК создал преступную организацию, целью которой было установление контроля над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей, а также принятие заказных решений.
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