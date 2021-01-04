ВАКС пересмотрел размер залога фигурантке дела Злочевского: что решил
Высший антикоррупционный суд не уменьшил размер залога для бывшей руководительницы организационно-распределительного департамента ГФС. Она является фигуранткой дела о взятке руководителям САП и НАБУ в размере 6 миллионов долларов.
Каков размер залога
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 4 января не удовлетворила ходатайство адвоката бывшей руководительницы организационно-распределительного департамента Государственной фискальной службы относительно уменьшения размера залога. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
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Защита просила изменить сумму залога с 120 024 200 до 41 329 890 гривен.
Постановление суда вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит. Полный ее текст огласят 6 января.
В суде напомнили, что правоохранители подозревают 3 людей в даче взятки в размере 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.
Что известно о деле Злочевского
- 12 июня 2020 детективы НАБУ задокументировали предоставление взятки руководству Бюро и экс-руководителю САП Назару Холодницкому.
- По сообщениям антикоррупционных органов, взятки давали за закрытие дела в отношении владельца компании "Бурисма", экс-чиновника Николая Злочевского, который находится в розыске.
- Руководители САП и НАБУ заявили, что к делу о предложении взятки могут быть причастны работники Офиса генпрокурора.
- Там ответили, что проводят служебное расследование по факту вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Злочевского.
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