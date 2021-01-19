Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей президента-беглеца Виктора Януковича.

Речь идет о деле относительно незаконного завладения Януковичем резиденцией "Межигорье". Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции.

Также читайте АРМА ищет управляющих для охотничьей резиденции Януковича: фото

Аргументация судей непонятна

Отказали Специализированной антикоррупционной прокуратуре коллегия судей:

Никифорова;

Павлишина;

Чорная.

Аргументация судей не понятна. Так как пока нет полного решения суда.

Отметим! Виктор Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденциями "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосования за "диктаторские законы", преступлениях против майдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятках, замаскированных под вознаграждение за авторские книжки.

Кто ранее отказывал в аресте Януковичу

Ранее следственный судья ВАКС Владимир Воронько тоже отказал в заочном аресте Януковича. Он аргументировал это тем, что следствие остановили из-за розыска экс-президента. А в таком случае применить меру пресечения якобы нельзя. Также Воронько отметил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.

Странно, потому что Антикоррупционный суд имеет совершенно противоположную практику,

– отметили в сообщении.

Какова предыстория дела Януковича: кратко