ВАКС отказал в заочном аресте Януковича: детали
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей президента-беглеца Виктора Януковича.
Речь идет о деле относительно незаконного завладения Януковичем резиденцией "Межигорье". Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции.
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Аргументация судей непонятна
Отказали Специализированной антикоррупционной прокуратуре коллегия судей:
- Никифорова;
- Павлишина;
- Чорная.
Аргументация судей не понятна. Так как пока нет полного решения суда.
Кто ранее отказывал в аресте Януковичу
Ранее следственный судья ВАКС Владимир Воронько тоже отказал в заочном аресте Януковича. Он аргументировал это тем, что следствие остановили из-за розыска экс-президента. А в таком случае применить меру пресечения якобы нельзя. Также Воронько отметил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.
Странно, потому что Антикоррупционный суд имеет совершенно противоположную практику,
– отметили в сообщении.
Какова предыстория дела Януковича: кратко
- С 2014 года Генпрокуратура расследует вероятное завладение госимуществом – комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". Подозрение сообщили экс-президенту Виктору Януковичу.
- Имущество резиденции в июле 2015 года арестовали, а в 2017 году земельные участки "Межигорья" передали государству.
- После того как в 2014 году Янукович сбежал из страны, правоохранители открыли против него около 10 уголовных производств.
- Его признали виновным в государственной измене, Оболонский районный суд приговорил Януковича к 13 годам заключения. Приговор в настоящее время обжалуется защитой бывшего президента.
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