Высший антикоррупционный суд отказался удовлетворить ходатайство прокурора Специализированной прокуратуры в отношении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сторона обвинения требовала применить принудительный привод главы ОАСКа в суд.

Ходатайство было отклонено из-за отсутствия оснований применения привода. Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

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В сообщении говорится, что в Высший антикоррупционный суд поступило ходатайство прокурора САП Офиса генерального прокурора о применении к главе Окружного административного суда Киева меры пресечения в виде залога.

Сторона обвинения также заявила ходатайство о приводе Павла Вовка, поскольку он не явился на судебное заседание, а также не сообщил о причинах отсутствия.

Прокурор во время судебного заседания отмечал, что глава ОАСКа был надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте судебного заседания,

– отметили в ВАСК.

Но судья Высшего антикорсуда заявил, что доказательства вручения повестки о вызове Вовку – отсутствуют.

"Лицо, которое сообщало о вызове, во время того, как подозреваемый садился в автомобиль, действительно вбросило в авто 2 листа бумаги. Но суд не получил доказательств, что эти листы были именно повесткой о вызове", – объяснили в ВАКС.

Поэтому следственный судья учел отсутствие доказательств того, что Вовк получил повестку или ознакомился с ее содержанием другим путем. Поэтому ходатайство прокурора было отклонено.

Обратите внимание! Следующее судебное заседание, на котором будут выбирать меру пресечения главе ОАСК Павлу Вовку, состоится 12 января в 11:00.

Дело судьи Вовка: коротко