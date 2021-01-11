Дело судьи Вовка: ВАКС отказал в принудительном приводе главы Окружного админсуда Киева
Высший антикоррупционный суд отказался удовлетворить ходатайство прокурора Специализированной прокуратуры в отношении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сторона обвинения требовала применить принудительный привод главы ОАСКа в суд.
Ходатайство было отклонено из-за отсутствия оснований применения привода. Об этом информирует пресс-служба ВАКС.
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В сообщении говорится, что в Высший антикоррупционный суд поступило ходатайство прокурора САП Офиса генерального прокурора о применении к главе Окружного административного суда Киева меры пресечения в виде залога.
Сторона обвинения также заявила ходатайство о приводе Павла Вовка, поскольку он не явился на судебное заседание, а также не сообщил о причинах отсутствия.
Прокурор во время судебного заседания отмечал, что глава ОАСКа был надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте судебного заседания,
– отметили в ВАСК.
Но судья Высшего антикорсуда заявил, что доказательства вручения повестки о вызове Вовку – отсутствуют.
"Лицо, которое сообщало о вызове, во время того, как подозреваемый садился в автомобиль, действительно вбросило в авто 2 листа бумаги. Но суд не получил доказательств, что эти листы были именно повесткой о вызове", – объяснили в ВАКС.
Поэтому следственный судья учел отсутствие доказательств того, что Вовк получил повестку или ознакомился с ее содержанием другим путем. Поэтому ходатайство прокурора было отклонено.
Дело судьи Вовка: коротко
- Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и 6 его подчиненных подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.
- Детективы НАБУ утверждают, что представители Фемиды выносили неправомерные решения в своих интересах, интересах бизнес-кругов и отдельных политиков.
- Павла Вовка даже объявили в розыск, поскольку он постоянно игнорирует допросы НАБУ и не появляется на них.
- "Центр противодействия коррупции" 6 января сообщил, что Высший антикоррупционный суд не намерен дальше расследовать это дело. В частности, судья ВАКС Андрей Бицюк вернул детективу антикоррупционного бюро ходатайство о продолжении расследования.
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