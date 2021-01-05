Высший антикоррупционный суд 5 января отклонил ходатайство прокурора о принудительном приводе председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Сам судья на заседание не явился.

Как прошло заседание

Сторона обвинения просила суд разрешить принудительный привод Вовка из-за невозможности вручить новую повестку, сообщает "Суспільне".

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Во время заседания продемонстрировали видео, на которых следователи хотели вручить судье повестки. Из-за того, что Вовк не появлялся на предыдущие судебные заседания и отказывался от повесток, прокурор хотел осуществить его принудительный привод. Впрочем, суд отказал.

К слову, сам Вовк и его адвокат не пришли на заседание суда. Следующее назначили на 12 января.

Дело Вовка: что известно