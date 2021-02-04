Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила решение Печерского райсуда от 14 декабря 2020 года, которым дело в отношении заместителя главы ОП Олега Татарова забрали у НАБУ. Заместитель Андрея Ермака заявил, что суд такого решения не принимал.

Источник: АП ВАКС

Соответствующее решение приняли во время судебного заседания в четверг, 4 февраля.

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В Апелляционной палате ВАКС уточнили, что в связи с тем, что ГБР не предоставлены материалы дела, истребованных решением от 14 января 2021 года, судебное заседание было отложено до 13:00 10 февраля 2021 года.

В частности, суд повторно обязал уполномоченных лиц ГБР предоставить материалы АП ВАКС и разъяснил, что невыполнение постановления имеет следствием привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.

Обратите внимание! Постановление вступило в законную силу с момента его оглашения и в части решения вопроса о восстановлении срока на апелляционное обжалование может быть обжаловано в Верховном суде в течение трех месяцев со дня его провозглашения. В остальной части постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Что об этом говорит Татаров

При этом Олег Татаров на своей странице в телеграмме заверил, что информация о передаче дела – это "очередная манипуляция". По его словам, суд такого решения не одобрял.

Дело Татарова: коротко