ВАКС остановил решение, которым у НАБУ забрали "дело Татарова"
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила решение Печерского райсуда от 14 декабря 2020 года, которым дело в отношении заместителя главы ОП Олега Татарова забрали у НАБУ. Заместитель Андрея Ермака заявил, что суд такого решения не принимал.
Источник: АП ВАКС
Соответствующее решение приняли во время судебного заседания в четверг, 4 февраля.
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В Апелляционной палате ВАКС уточнили, что в связи с тем, что ГБР не предоставлены материалы дела, истребованных решением от 14 января 2021 года, судебное заседание было отложено до 13:00 10 февраля 2021 года.
В частности, суд повторно обязал уполномоченных лиц ГБР предоставить материалы АП ВАКС и разъяснил, что невыполнение постановления имеет следствием привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.
Что об этом говорит Татаров
При этом Олег Татаров на своей странице в телеграмме заверил, что информация о передаче дела – это "очередная манипуляция". По его словам, суд такого решения не одобрял.
Дело Татарова: коротко
- Заместителя главы ОП Олега Татарова подозревают в коррупции. В частности, речь идет о деле относительно квартир Нацгвардии и убытках в размере 81 миллиона гривен.
- Бывший владелец "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась заявил, что ранее Татаров работал в его компании как "специалист по схемам".
- Антикоррупционеры запросили для заместителя главы Офиса президента арест с залогом в 10 миллионов.
- Офис генерального прокурора накануне избрания меры пресечения передал дело Татарова в СБУ.
- В то же время против генпрокурора Ирины Венедиктовой открыли уголовное производство за возможное незаконное вмешательство в расследование.
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