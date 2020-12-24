Высший антикоррупционный суд 28 декабря не избрал меру пресечения заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову.

Так, Татаров прибыл на заседание ВАКС и выступил перед судом. Об этом сообщает 24 канал.

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Заметим, судья перенес заседание на 10:00 30 декабря. Все потому, что в суд не пришли прокуроры. Татаров с двумя защитниками согласились на эту дату.

Ранее прокуроры просили для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

Дело Татарова: что известно

Он, вероятно, причастен к делу хищения квартир Нацгвардии. Ущерб от этой схемы составляет 81 миллион гривен.

Фигурант дела – экс-президент "Укрбуда" Максим Микитась заявил, что Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика. То есть фактически чиновник мог быть посредником при передаче взятки.

САП объявила подозрение Татарову 18 декабря. Чиновник говорит, что подозрение от НАБУ связано с тем, что руководитель бюро Артем Сытник "сводит личные счеты".

Ранее СМИ сообщали, что Татаров написал заявление о прекращении своих полномочий в Офисе Президента.

Обратите внимание! Татаров во времена Майдана работал в МВД и делал громкие заявления о протестующих. Например, он утверждал, что силовики не применяли насилие против людей.