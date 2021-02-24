ВАКС наказал за взятку черкасского судью: хотел прикрыть пьяного водителя
Судью Апелляционного суда Черкасской области приговорили к 2 годам лишения свободы. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины.
Источник:СБУ
Правонарушения обнаружили правоохранители из Службы безопасности Украины – речь идет о коррупции: в 2018 году судья взял взятку.
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Антикоррупционный суд приговорил судью Апелляционного суда: что известно
О каком преступлении речь
- Следствие установило, что судья требовал от жителя Черкасской области 30 000 гривен.
- За эти деньги он обещал посодействовать, чтобы мужчину не привлекли к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Как накажут судью-злоумышленника
- Высший антикоррупционный суд признал злоумышленника виновным – в злоупотребление влиянием.
- Наказание за это преступление – 2 года лишения свободы. Впрочем, приговор еще могут обжаловать
В расследование дела помогали представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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