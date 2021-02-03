Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Павла Вовка. Суддя Андрій Біцюк задовільнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.

Джерело: телеграм Центру протидії корупції

За версією слідства, голова ОАСК створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над Вищою радою правосуддя та Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також ухвалення замовних рішень.

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