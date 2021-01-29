Высший антикоррупционный суд арестовал деньги народного депутата 9 созыва Ярослава Дубневича. Его подозревают в завладении 93 миллионами гривен Укрзализныци.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Говорится о более чем 100 тысячах долларов и более 100 тысячах евро. Их у Дубневича изъяли во время обысков.

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ВАКС арестовал деньги Дубневича

"Высший антикоррупционный суд арестовал деньги народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 5-й частью 191-й статьи Уголовного Кодекса Украины", – говорится в сообщении.

На какой период изъяли деньги

Отмечается, что по решению суда арестовали более чем 100 тысяч долларов и более 100 тысяч евро, изъятые у нардепа во время обысков. Деньги Дубневича арестовали на период судебного следствия и рассмотрения дела в суде.

Заметим! В конце октября 2019 года Верховная Рада разрешила привлечь Дубневича к уголовной ответственности. Он стал первым избранником 9 созыва, которого лишили неприкосновенности.

В САП сообщили, что решение суда можно обжаловать в суде апелляционной инстанции в течение 5 дней с момента его объявления.

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