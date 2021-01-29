ВАКС арестовал деньги депутата Дубневича: детали
Высший антикоррупционный суд арестовал деньги народного депутата 9 созыва Ярослава Дубневича. Его подозревают в завладении 93 миллионами гривен Укрзализныци.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура
Говорится о более чем 100 тысячах долларов и более 100 тысячах евро. Их у Дубневича изъяли во время обысков.
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ВАКС арестовал деньги Дубневича
"Высший антикоррупционный суд арестовал деньги народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 5-й частью 191-й статьи Уголовного Кодекса Украины", – говорится в сообщении.
На какой период изъяли деньги
Отмечается, что по решению суда арестовали более чем 100 тысяч долларов и более 100 тысяч евро, изъятые у нардепа во время обысков. Деньги Дубневича арестовали на период судебного следствия и рассмотрения дела в суде.
В САП сообщили, что решение суда можно обжаловать в суде апелляционной инстанции в течение 5 дней с момента его объявления.
Коррупционные схемы Дубневича: коротко
- Следствие считает Ярослава Дубневича организатором коррупционной схемы. Он вместе с сообщниками изучил и проанализировал рынок стрелочных переводов и организовал поставки деталей по завышенным ценам.
- Дубневич для своих схем использовал свой статус нардепа и председателя транспортного комитета. Он отдавал участникам незаконные указания.
- На коррупционных схемах деньги заработали фирмы, контролируемые депутатом и его сообщниками.
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