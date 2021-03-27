Антон Геращенко назвав протест під Офісом Президента, який відбувся 20 березня, вакханалією насильства. За його словами, така поведінка українців нібито відволікає від реальних проблем країни.

На думку заступника міністра внутрішніх справ, організатори акції в соціальних мережах начебто закликали не до мирного протесту. Він вважає, що акцію планували саме з насильницькими діями.

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"Організатори акції й найбільш активна частина не хотіла ніякої мирної акції. Ми найбільше не хотіли, щоб знову лилася кров — ні провокаторів, ні мітингувальників, ні поліцейських. Тому було прийнято рішення не вступати в насильницьке зіткнення з окремою групою провокаторів", – сказав Геращенко.

Він наголосив, що важко говорити про події під Офісом Президента на тлі ситуації на Донбасі. За його словами, такі протести нібито відволікають владу від справжніх проблем.

Важко говорити про цю вакханалію насильства, заворушень на тлі того, що на фронті загинули 4 наших військовослужбовці, що в країні третя хвиля пандемії,

– зауважив заступник міністра.

Довідка. Поблизу Шумів 26 березня окупанти обстріляли українські позиції. Внаслідок таких дій агресора загинули 4 українських бійці. Відомо наразі прізвище лише 2 з них: Сергій Коваль та Максим Абрамович.

Геращенко додав, що правоохоронці вже пред'явили низку підозр найбільш активним учасникам акції.

Як зазначив він, поліція захищатиме право громадян на мирний протест, однак і покарають тих, хто "займається вандалізмом та хуліганством".

Протест від Офісом Президента: коротко