Антон Геращенко назвал протест под Офисом Президента, который состоялся 20 марта, вакханалией насилия. По его словам, такое поведение украинцев якобы отвлекает от реальных проблем страны.

По мнению замминистра внутренних дел, организаторы акции в социальных сетях якобы призывали не к мирному протесту. Он считает, что акцию планировали именно с насильственными действиями.

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"Организаторы акции и наиболее активная часть не хотела никакой мирной акции. Мы больше всего не хотели, чтобы снова лилась кровь – ни провокаторов, ни митингующих, ни полицейских. Поэтому было принято решение не вступать в насильственное столкновение с отдельной группой провокаторов", – сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что трудно говорить о событиях под Офисом Президента на фоне ситуации на Донбассе. По его словам, такие протесты якобы отвлекают власть от настоящих проблем.

Трудно говорить об этой вакханалии насилия, беспорядков на фоне того, что на фронте погибли 4 наших военнослужащих, что в стране третья волна пандемии,

– заметил замминистра.

Справка. Вблизи Шумов 26 марта оккупанты обстреляли украинские позиции. В результате таких действий агрессора погибли 4 украинских бойца. Известно пока фамилии только 2 из них: Сергей Коваль и Максим Абрамович.

Геращенко добавил, что правоохранители уже предъявили ряд подозрений наиболее активным участникам акции.

Как отметил он, полиция будет защищать право граждан на мирный протест, однако и "накажет тех, кто занимается вандализмом и хулиганством".

Протест под Офисом Президента: коротко