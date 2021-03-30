В Украине первую прививку от коронавируса сделали 24 февраля. Сейчас вакцинировались примерно 200 тысяч человек. Темпы иммунизации населения от коронавируса в нашей стране одни из самых медленных в мире.

Проблема и в том, что поставки новых партий вакцин откладываются. О том, что стоит знать – читайте далее.

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Как продолжалось начало вакцинации

Прививки проводили 179 мобильных бригад по иммунизации и 341 пункт прививки. За первую неделю иммунизации населения была введена вакцина 3 141 человеку.

Дальше цифры стали расти. Впрочем все равно темпы вакцинации заставляют желать лучшего. Были дни, когда по всей стране было сделано всего 2 018 прививок. В среднем дневная цифра введенных инъекций достигает 12 – 13 тысяч в день, если брать весь период.



Темпы вакцинации в Украине очень низкие / Фото "Слово и дело"

Темпы вакцинации начали возмущать тех, кто"стал в очередь на вакцину". Свои надежды на получение спасительной дозы препарата начали высмеивать.

Заместитель министра здравоохранения в 2016 – 2019 годах Павел Ковтонюк сказал, что только в 2046 году может дойти очередь вакцинироваться до всех, кто желает. Он предположил, высмеивая ситуацию, что тогда уже будет мировое восстание машин, а от человечества не останется ничего.

Страшные прогнозы

Если же посчитать, то такой сценарий возможен не только для фантастического фильма. И хотя накануне темпы иммунизации населения выросли, было и такое, что за 1 день делали более 15 – 18 тысяч инъекций. Однако и этого мало.

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Вы только посчитайте, если ориентировочно за месяц будут иммунизировать 200 тысяч человек, то 38-миллионное население с такой скоростью будут вакцинировать почти 16 лет, то есть до 2037 года.

В то же время если принять во внимание еще и то, что наступит и вторая волна вакцинации, когда будут вводить вторую дозу препарата, то такими темпами можно еще 16 лет прибавить.

Второй этап вакцинации

22 марта в Украине начался второй этап вакцинации против коронавируса. Это означает, что теперь будут вакцинировать:

пожилых людей от 80 лет;

работников системы здравоохранения, в частности семейных врачей;

работников социальной сферы.

Также второй этап предусматривает, что одновременно с мобильными бригадами начали работу стационарные пункты прививок, собственно поэтому и темпы немного выросли.



Теперь в Украине будут вакцинировать медиков / Фото Укринформ

По всей стране открыли 565 пунктов прививок. Всего во время второго этапа вакцинации Минздрав планирует развернуть 2,5 тысячи стационарных пунктов иммунизации. Однако открывать будут их тогда, когда получат вакцину.

Новая проблема – нет новой партии

25 марта из Китая в Украину отправили первую партию вакцин компании Sinovac Biotech. Состоит она из почти 2 миллионов доз препарата. В Минздраве зарегистрировали китайскую вакцину 10 марта – CoronaVac от Sinovac Biotech. Это второй препарат, которым будут вакцинировать украинцев.

Ждем мы и вторую поставку партии вакцины AstraZeneca из Индии. Но ждать, кажется, будем еще долго. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что поставки следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину могут отложить на определенный срок.

Причина – информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в нашей стране,

– сказал Радуцкий.

Он пояснил, что Министерство иностранных дел Украины получило письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений в отношении Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемой в Украину.

На сайте Министерства иностранных дел Индии указано, что вакцины уже перестали экспортировать, но не из-за какой-то там клеветы, а чтобы удовлетворить внутренний спрос на фоне новой волны пандемии в стране.

Этот шаг повлияет также на поставки вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX, по которой ее должны получить более 180 стран мира, в том числе и мы.

Где взять 2 дозу

Схема вакцинации Covishield предусматривает введение 2 доз препарата с интервалом от 4 до 12 недель. Со дня иммунизации первого украинца уже прошло более месяца. Поэтому настораживает информация о том, что следующей партии вакцины Covishield даже на горизонте не видно.

Темпы вакцинации в мире

В мире ситуация значительно лучше, больше всего граждан уже вакцинировали:

Соединенные Штаты Америки;

Китай;

страны Европейского Союза.

Сделано уже более 400 миллионов прививок. В то же время в Гибралтаре первыми в мире полностью завершили вакцинацию от коронавируса – там было привито все взрослое население.

Так что пока мир активно работает над выработкой коллективного иммунитета – в Украине затянули, более того, едва не провалили начало вакцинации от коронавируса.

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Подливает масла в огонь еще и дезинформация от наших восточных соседей, которая просачивается через различные пропагандистские СМИ. Речь идет о якобы неэффективности вакцины или даже угрозе жизни.

Будем брать пример с передовых стран мира, которые действительно показывают результаты и уже иммунизировали большую часть своих граждан. Они идут уверенными шагами к преодолению вируса. Если имеете возможность вакцинироваться и не имеете противопоказаний – не упускайте этот шанс. Будьте здоровыми.