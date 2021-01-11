Большая часть сделок с китайскими компаниями всегда содержит элемент коррупции. При чем здесь вакцина против COVID-19, которая скоро появится в Украине?

Загадочные китайские требования

Украина закупает китайскую вакцину через фирму прокладку. Фирма прокладка связана с бывшими регионалами. И была привычной фирмой прокладкой до того момента, как в результате реформы закупки не забрали у чиновников. После этого эти самые закупки подешевели на 40 процентов. А чиновники побежали в телевизор говорить о внешнем управлении. Теперь вот вакцину опять закупают чиновники, закупают только у китайцев и через прокладку. Все вернулось на круги своя.

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И да, главный чиновник от медицины говорит, что появление фирмы прокладки было требованием производителя. Такие вот загадочные китайские требования. Загадочная китайская душа, не иначе.

Занавес.

Кстати, Украина не закупает вакцины у двух западных фирм. Которые закупает вся Европа. Наверное, потому что эти производители не требуют прокладки между ними и госучреждением. Как то не принято это у немцев.

Почему мы покупаем у китайцев через прокладку, а не покупает у Moderna или Pfizer? Вот вам и ответ. Они не требуют продавать через прокладку. Более того, с ними украинским чиновникам не получилось договориться, чтобы они продавали через прокладку. А с китайцами – легко. Китайцы такое любят.

Слияние "лучших" традиций Китая и Украины

В Украине любят вспоминать, что в Китае коррупционеров расстреливают. Но беда в том, что это не мешает коррупции в Китае процветать. В реальности большая часть сделок с китайскими компаниями всегда содержит элемент коррупции. Это позволяет китайцам так успешно работать на рынках Южной Америки и Африки. Там все со всеми могут договорится.

Поэтому китайские традиции коррупции встретились с украинскими традициями коррупции. И срослось. И появилась прокладка. Которой никто не мешает делиться с китайскими товарищами. И все довольны.

Разве что украинцы получат не супер качественную западную вакцину, а китайскую дорогую альтернативу, сертификаты качества которой всегда будут вызывать сомнения.

И зато никакого внешнего управления. Вообще. Только родные традиции. Покупать через прокладки.

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И да, не ровен час, министр заявит, что и контрабанда вакцины Pfizer в одну частную клинику тоже была требованием производителя. Ну а что? Зачем останавливаться.

Источник: Facebook