"Прошел" чипирование ". Уже слышал в голове Билла Гейтса, но инструкций пока не получил. Видимо, нужно еще подождать" ... Киевский маркетолог Тимофей Макаров делится впечатлениями от вакцинации против COVID-19.

Пост от 10 марта

Раз уж я попал в первую волну, буду рассказывать вам о сражении вакцины и молодого организма.Через 4 – 5 часов после укола полезла температура – и долезла до 39. Собственно, всю ночь с ней сражался. Сейчас уже меньше, прыгает 37 – 38. Читайте также Может ли человек заболеть коронавирусом после вакцинации: врач объяснил нюансы Очень сильно лихорадило, такого озноба я у себя не припомню. Болит рука от плеча до локтя, но внешне никаких опухолей и покраснений нет. И в довесок – тотальная, невозможная слабость. Очень сильно лихорадило, такого озноба я у себя не припомню. Болит рука от плеча до локтя, но внешне никаких опухолей и покраснений нет. И в довесок – тотальная, невозможная слабость.

Сам COVID-19 у меня проходил сильно легче (но и сильно дольше). Но он у меня был в ооочень легкой форме, судя по описаниям.

Хорошие новости Обо всем этом предупреждали. Врачи говорили – это нормально, пару дней организм будет сопротивляться. Также говорят, что у всех по-разному, я в ленте уже видел сообщения про температуру 40. Впрочем, базовый нурофен ее сбивает. Думаю, еще сутки меня ждут спецэффекты, потом должно стать лучше. Так что если надумаете – сразу выделяйте себе пару дней выходных/отгулов.

Первый этап – пройден / Фото – Тимофея Макарова

Пост от 11 марта

Температура все еще держится, но уже небольшая, до 37,5. Слабость проходит, предыдущий день вылежался, уже могу соображать и работать. Рука побаливает, но тоже уже не критично. В целом, вернулся в работоспособное состояние. Но поездку за рулем в другой город отменил – на всякий случай.

Думаю, завтра уже будет окей.

Кстати, если вы вдруг не в курсе – для нормальной вакцинации нужна подписанная декларация с семейным врачем. Не важно – каким и где, нужно чтобы к вашей личности в базе был привязан номер декларации. Да, в той самой базе, куда заносят информацию о вакцинировании. Нет декларации – нет записи. Нет записи – вам не смогут вовремя выдать вторую дозу вакцины.

Читайте также Как будет выглядеть паспорт вакцинации в ЕС Вторая доза вакцины является на самом деле основной, первая только "подготавливает" организм (как мне объяснили на дилетантском языке). Между ними должно быть 2 – 4 недели разрыва, и по регламенту вторая доза должна прийти в тот же пункт, где вы получили первую. И вот если нет записи в базе – прийти она не сможет (или не сможет прийти вовремя, тут я не разобрался). Я адепт страховой медицины, и подписание декларации всячески слакал. Пришлось оперативно бежать и делать. Стоять в поликлинике в очереди ужасно не хотелось, поэтому были найдены лайфхаки, которые существенно облегчили этот процесс. Хорошая новость №1 В поликлинику идти не обязательно. Есть ряд частных клиник, подключенных к программе семейных врачей. И там можно получить весь сервис частных клиник вместо бабок-матерщинниц из поликлиники. И при этом "по програмі державних гарантій" (то есть бесплатно). Главное, чтобы врачи этих клиник еще не выбрали лимит пациентов (2К в лицо). Из минусов – время записи забито, нужно ждать. Из десятка клиник, которые я обзвонил, самое ближайшее, что мне предложили по записи – послезавтра. Хорошая новость №2 Есть варианты вообще не приходить в клинику. Я такой в результате и нашел. Заявку оставил по телефону, выслал фото паспорта и ИД по вайберу, вежливая девушка-менеджер за меня все заполнила за 5 минут, прислала пдф. Нужно сейчас его распечатать, подписать и выслать ей фото. Все. К сожалению, чтобы найти такой вариант, потребовалось потратить несколько часов. Все каталоги клиник, все эти док.юа и хелси не дают такого поиска, нужно тупо обзванивать. Кстати, облегчить процесс поиска может та же страховая – если позвонить в ассистант, то менеджеры могут набросать список клиник, подключенных к программе семейной медицины. Есть еще какие-то варианты совсем онлайн заполнить документы, найти нужного врача и клинику. Предполагается, что это умеет ресурс Helsi, но я не разобрался, как. Мой вариант мне в результате был проще – люблю общаться с менеджерами, а не с алгоритмами. В общем, диджитализация наступает, но еще не наступила)) Читайте также Больше половины украинцев не хотят вакцинироваться против COVID-19

Пост от 15 марта

Если вдруг вам интересно – отходняк после вакцинации я пережил успешно. Чип стал как влитой, я бодр, весел и с надеждой смотрю в будущее. В моем личном случае весь этот процесс выглядел следующимм образом. Через 4 – 5 часов после инъекции начала подниматься темпетатура, достаточно быстро добежала до 39, был страшный озноб.

Пиковый период длился до полсуток, потом еще пару дней температура прыгала 37 – 38. Сильно болела рука, на второй день было тяжело поднять чашку. Вторые сутки прошли под знаком тотальной слабости, на третьи стало получше.

До кучи еще прилетело расстройство желудка – но это спецэффекты COVID-19, он бьет по больным местам, а у меня сейчас проблемы с ЖКТ. Суммарно все длилось трое суток, дальше – достаточно быстрое восстановление. Помогло то, что два дня вылежался.

В целом, эксперимент признан успешным. Ко второму заходу готов. Это точно глобально легче, чем сам COVID-19.