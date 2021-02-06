Вакцинация от COVID-19: когда бойцы ВСУ получат прививку
В Украине вакцинация стартует уже в феврале 2021 года. Планируется, что бойцы Вооруженных сил Украины получат первые дозы вакцины от коронавируса уже в конце февраля.
Источник:АрміяInform
В первую очередь вакцины получат бойцы, которые сдерживают российскую агрессию на востоке Украины. Это подтвердил временный исполняющий обязанности командующего медицинских сил полковник медицинской службы Сергей Халик.
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Кто получит прививку от COVID-19
- лица, которые вскоре планируются на ротацию;
- военнослужащие, которые участвуют в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;
- медицинский персонал.
Вакцинацию от COVID-19 в Вооруженных силах должны начать в конце февраля. Прививку будут проводить с согласия лица специальными бригадами по вакцинированию, которые уже прошли соответствующую сертификацию.
Вакцинация в Украине: главное
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Однако в случае форс-мажорных обстоятельств дату могут сместить на более позднее время.
- Правительство подготовило план компании вакцинации населения. "Дорожная карта" состоит из 5 этапов. Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech, впоследствии страна получит вакцину от AstraZeneca.
- По прогнозам главы Минздрава Максима Степанова, до конца месяца должны вакцинировать 500 тысяч украинцев.
- Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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