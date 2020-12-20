Правительство Чехии намерено начать вакцинацию населения с 27 декабря. Однако в заявленные сроки начнут прививки только при условии, если будет доставлена вовремя вакцина.

Такую информацию отметил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Об этом сообщили на сайте "Чешские новости".

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Когда будут вакцинировать

Первую прививку от коронавируса сделают 27 декабря, если первую партию вакцины доставят в республику, как ожидается, 26 декабря,

– отметил Бабиш.

В то же время премьер-министр отметил, что намерен пройти вакцинацию. Но из-за проблем со здоровьем он должен обсудить это со своим врачом, который примет соответствующее решение на следующей неделе.

Напомним! Ранее Бабиш заявлял, что Чехия получит вакцину от коронавируса от 5 различных разработчиков. Однако граждане не смогут выбирать, какой именно вакцинироваться.

Коронавирус в Чехии: что известно

Правительство Чехии объявило ослабление жесткого карантина с 3 декабря.

В частности позволили работать ресторанам и отменили комендантский час.

С 18 декабря Чехия перешла на четвертый уровень противоэпидемической системы.