Вакцинация от COVID-19 в Чехии начнется 27 декабря: детали
Правительство Чехии намерено начать вакцинацию населения с 27 декабря. Однако в заявленные сроки начнут прививки только при условии, если будет доставлена вовремя вакцина.
Такую информацию отметил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Об этом сообщили на сайте "Чешские новости".
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Когда будут вакцинировать
Первую прививку от коронавируса сделают 27 декабря, если первую партию вакцины доставят в республику, как ожидается, 26 декабря,
– отметил Бабиш.
В то же время премьер-министр отметил, что намерен пройти вакцинацию. Но из-за проблем со здоровьем он должен обсудить это со своим врачом, который примет соответствующее решение на следующей неделе.
Коронавирус в Чехии: что известно
- Правительство Чехии объявило ослабление жесткого карантина с 3 декабря.
- В частности позволили работать ресторанам и отменили комендантский час.
- С 18 декабря Чехия перешла на четвертый уровень противоэпидемической системы.
Что известно о коронавирусе в Чехии?По состоянию на 20 декабря 2020 года, коронавирусом в Чехии в целом инфицировано 624 140 человек. Из них умерли – 10 331, выздоровели – 533 307. Сейчас болеет 80 502 человека. С начала пандемии в стране сделали 3 525 589 тестов на COVID-19.
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