В разгар пандемии коронавируса 40% украинцев не готовы сделать себе прививку от новой болезни. И это в ситуации, когда COVID-19 уже унес жизни более 1,5 миллионов человек.

Хотя в свое время именно вакцины позволили человечеству победить множество болезней, которые сопровождали нас на протяжении всей истории цивилизации. Об этом читайте в блоге "Грани правды" на 24 канале.

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Например, благодаря им, удалось победить оспу. Только в ХХ веке эта болезнь убила 300 миллионов человек. Каждый третий зараженный умирал. Каждый выздоровевший либо слеп, либо его тело покрывалось уродливыми отметинами.

Эффективная помощь вакцины

Эффективная вакцина от оспы появилась еще в конце XVIII века. Фермеры заметили, что коровья оспа безопасна для человека. В результате, на ее основе врач Эдвард Дженнер смог создать безопасную вакцину. В мае 1796 года он привил ею восьмилетнего Джеймса Фиппса, который в результате дожил до глубокой старости.

А окончательно справиться с предрассудками удалось после того, как моряков британского флота привили от оспы в приказном порядке, и все прошло без последствий.



Эдвард Дженнер создал вакцину от оспы / Скриншот с видео

Более того, само слово вакцина появилось как дань уважения изобретению Эдварда Дженнера. Луи Пастер предложил называть так все препараты, созданные по принципу создания искусственного иммунитета. А происходит слово вакцина от французского "vache", что переводится как "корова".

Болезни под контролем

Итогом изобретения стало то, что в богатых странах оспу удалось поставить под контроль. Но в бедных странах эта болезнь бушевала еще полтора столетия, пока в 1967 году ВОЗ не организовала программу массового оспопрививания. Оспу удалось победить.

Точно также удалось в значительной мере одолеть полиомиелит. Эта болезнь менее смертельна, но она часто вызывает паралич, а каждый десятый умирает от удушья. Вакцина от полиомиелита появилась в 1961 году, а в 1988 году ВОЗ объявила программу массовой борьбы с болезнью. Свободными от болезни:

в 1994 году были объявлены США;

в 2000 году Китай, Япония и Южная Корея;

в 2002 году Европа;

в 2014 году Юго-Восточная Азия.

По оценкам, благодаря вакцине от полиомиелита в мире остались в живых полтора миллиона человек и еще 18 миллионов людей могут ходить.

Смертность удалось сократить

Некоторые болезни удалось если не искоренить полностью – то, как минимум, серьезно сократить смертность от них, например, корь. До появления лекарств эта болезнь убивала 2,6 миллиона человек в год. Но в 1963 году врачам удалось изобрести вакцину – и смертность сократилась в 10 раз.



Корь убивал 2,6 миллиона человек в год / Фото Getty Images

Впрочем, только в прошлом году корь все равно унесла жизни более 200 тысяч человек. Полностью победить болезнь не удается из-за ее высокой заразности. Вирус распространяется с капельками слюны при кашле и чихании. Чтобы достичь коллективного иммунитета необходимо, чтобы в стране от кори было привито 95% населения.

Новый виток мракобесия

А достичь этого показателя крайне сложно. Все дело в антипрививочниках, которые благодаря социальным сетям получили возможность пропагандировать свои идеи. Новый виток мракобесия начался в 1998 году, когда британский медик Эндрю Уэйкфилд опубликовал статью о том, что прививка от кори якобы вызывет у детей аутизм.

Статья была многократно опровергнута, сам Уэйкфилд лишился врачебной лицензии за научную недобросовестность, но как в том анекдоте – ложечки нашли, а осадок остался. Антивакцинаторы подняли его лжеисследование на свои флаги.

Актуально Вакцину от Pfizer и BioTech будут тестировать против нового штамма COVID-19

Вакцины – это единственный способ победить вирусные болезни. Причем, как старые и хорошо изученные, так и новые, наподобие COVID-19. Но чем больше люди со средневековым мышлением противятся прививкам, тем больше людей могут умереть от тех болезней, против которых давно существует противоядие.