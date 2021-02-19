Министр здравоохранения Степанов "сбежал" от увольнения аж в Индию – именно так выглядит эта история, когда чиновник вдруг вылетает на край света. Все для того, чтобы якобы проконтролировать отправку партии вакцины от коронавируса.

Якобы от того, что он приедет в Индию, вакцину в Украину привезут быстрее. Такое мнение высказала ведущая программы "О главном" Татьяна Круговая.

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Ведущая предположила, что для Степанова вакцина от коронавируса стала проклятием, из-за которого он потерял лицо и может потерять работу.

Кресло под ним уже закачалось – депутаты от "Слуги народа" в кулуарах активно говорят об увольнении Степанова, если он провалит вакцинацию. И кажется, это уже произошло,

– сказала Круговая.

Потому что дедлайн был 15 января. Именно тогда крайний срок, когда должны были начаться первые прививки в Украине, напомнила ведущая.

Отставка Степанова

По мнению журналистки, у нардепов от министра Степанова уже сдают нервы. Даже "Слуги народа" говорят о его увольнении. Как она добавила, этот вопрос уже поднимали в монобольшинстве.

Вакцинация в Украине

Между тем сроки вакцинации в Украине снова откладывают, подчеркнула Круговая. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже говорит, что это будет весной.

"Мне кажется еще немножко и наши чиновники заговорят о лете, а может и об осени. И это при том, что у нас что ни день, то хуже ситуация, особенно в западных областях. Прикарпатье бьет рекорды больных, кровати в больницах там заканчиваются", – подчеркнула Круговая.

Важно Смещенные сроки существенно не повлияют на кампанию по вакцинации, – Шмыгаль

Она добавила, что тем временем вакцинация началась в Зимбабве. Туда поставили 200 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm и уже прививали вице-президента страны. То есть африканская страна третьего мира обогнала нас в старте вакцинации, подытожила ведущая.



Что следует помнить об этапах вакцинации против коронавируса в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала