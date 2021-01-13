Я прогнозировал в конце прошлого года, что вокруг темы вакцинации развернется активная политическая борьба, что, собственно, сейчас и происходит.

О закупке вакцины против COVID-19

Медведчук и компания активно продвигают российскую вакцину. Но это чисто политическая пиар-кампания. При этом умалчивается, что у россиян пока нет технологических и производственных возможностей даже для полного вакцинирования своего собственного населения. Ну и понятно, что по российской вакцине у нас объективно есть политические ограничения, как бы к этому не относиться.

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У Порошенко сосредоточились на огульной критике, в том числе и закупки китайской вакцины (что, кстати, критикует и Медведчук). Однако у части критиков китайской вакцины есть не только политические мотивы, но и, наверняка, сугубо коммерческие.

Явно идет скрытая борьба разных бизнес-структур за контроль над финансовыми потоками, связанными с вакцинацией: кто и у кого будет закупать вакцину.

Думаю, что сейчас нам не до того, чтобы перебирать. Надо покупать вакцину у тех, кто готов ее продать, при условии сертификации вакцины Всемирной организацией здравоохранения. При этом надо учитывать, что все государства мира заключают контракты на вакцины еще до их окончательной официальной регистрации. Эффективность той или иной вакцины реально будет проверяться только в практике массового использования.

А все нынешние заявления о более (или менее) 90%-ной эффективности той или иной вакцины, это как социологические рейтинги перед выборами. Все равно реальную эффективность (а также возможные проблемы) покажет только массовая практика вакцинации.

Источник: Facebook