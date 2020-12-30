В поезде Рахов – Харьков один из пассажиров забыл чемодан, в котором оставил 19 тысяч долларов наличными. В Укрзализныце шутят: это могла быть их рекордная выручка за продажу легендарного чая.

О курьезном инциденте рассказал руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко, подводя итоги 2020 года в своем фейсбуке.

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Эту историю он рассказал в качестве примера того, как железнодорожная компания заботится о своих клиентах. К слову, чемодан с деньгами нашел проводник и вернул пассажиру.

Итоги года от Укрзализныци:

в новогодне-рождественский период продали около 1 миллиона пассажирских билетов,

в целом за год пассажиропоток составил 65% с 2019 года, то есть на 35% меньше,

для сравнения в европейских странах этот показатель значительно ниже, например, в Польше во втором квартале -65%, а в Ирландии – -94%,

кроме того, в течение 2020 года отремонтировали 1 тысячу 400 пассажирских вагонов.

Во время январского локдауна поезда Укрзализныци продолжат курсировать, поскольку вагоны и вокзалы регулярно дезинфицируются,

– подчеркнул Александр Шевченко, напомнив о защитных масках.

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