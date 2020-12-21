Государственную фискальную службу 21 декабря возглавил Вадим Мельник. Его знают как чиновника времен президента-беглеца Виктора Януковича. Правда, в органах налоговой службы он начал работать еще в начале нулевых.

Карьера при президентстве Януковича

С 2011 по 2013 годы Мельник возглавлял Управление расследования особо важных дел в рамках Государственной налоговой службы. Об этом сообщает 24 канал.

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А после этого он получил должность в Министерстве доходов и сборов. Его назначили начальником следственного управления уголовных расследований. Касалась его работа прежде всего финансовых преступлений.

Далее нынешнего главe ДФС перевели на должность заместителя начальника следственного управления финрасследований. В то же время он возглавлял отдел планирования и мониторинга этого следователя

В 2014 году Мельник стал заместителем начальника Главного управления по финансовым расследованиям в Государственной фискальной службе. В это же время руководил управлением уголовных расследований в рамках Главного следственного управления финансовых расследований. Через некоторое время стал первым заместителем, а затем возглавил Главное следственное управление финрасследований.

В налоговой – почти всю жизнь

Получив высшее образование по специальности "Радиотехнические средства", Мельник сначала работал в Вооруженных силах. Правда, через некоторое время получил еще один диплом – на этот раз по специальности "Правоведение". После этого он уволился из рядов ВСУ по собственному желанию и перешел на работу в Васильковское отделение Государственной налоговой инспекции. Здесь он в течение года – с 2000 по 2001 исполнял обязанности старшего следователя.

Впоследствии его назначили оперуполномоченным отдела по борьбе с коррупцией и безопасности в органах ГНА в Сумской области, а дальше – старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела оперативно-профилактических мероприятий и безопасности. В 2004 году Мельника повысили до заместителя начальника отдела по борьбе с коррупцией в органах ГНА в Сумской области. А в 2005-м он занял должность начальника следственного отдела налоговой милиции. За год стал заместителем начальника управления налоговой милиции Сумской области.

В 2008 году перебрался в Киев. Сначала его перевели на работу в следственный отдел налоговой милиции в Святошинском районе, а затем – в Голосеевском районе.

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