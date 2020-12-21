Чиновник времен Януковича и налоговик со стажем: что известно о новом главе ДФС Мельнике
Государственную фискальную службу 21 декабря возглавил Вадим Мельник. Его знают как чиновника времен президента-беглеца Виктора Януковича. Правда, в органах налоговой службы он начал работать еще в начале нулевых.
Карьера при президентстве Януковича
С 2011 по 2013 годы Мельник возглавлял Управление расследования особо важных дел в рамках Государственной налоговой службы. Об этом сообщает 24 канал.
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А после этого он получил должность в Министерстве доходов и сборов. Его назначили начальником следственного управления уголовных расследований. Касалась его работа прежде всего финансовых преступлений.
Далее нынешнего главe ДФС перевели на должность заместителя начальника следственного управления финрасследований. В то же время он возглавлял отдел планирования и мониторинга этого следователя
В 2014 году Мельник стал заместителем начальника Главного управления по финансовым расследованиям в Государственной фискальной службе. В это же время руководил управлением уголовных расследований в рамках Главного следственного управления финансовых расследований. Через некоторое время стал первым заместителем, а затем возглавил Главное следственное управление финрасследований.
В налоговой – почти всю жизнь
Получив высшее образование по специальности "Радиотехнические средства", Мельник сначала работал в Вооруженных силах. Правда, через некоторое время получил еще один диплом – на этот раз по специальности "Правоведение". После этого он уволился из рядов ВСУ по собственному желанию и перешел на работу в Васильковское отделение Государственной налоговой инспекции. Здесь он в течение года – с 2000 по 2001 исполнял обязанности старшего следователя.
Впоследствии его назначили оперуполномоченным отдела по борьбе с коррупцией и безопасности в органах ГНА в Сумской области, а дальше – старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела оперативно-профилактических мероприятий и безопасности. В 2004 году Мельника повысили до заместителя начальника отдела по борьбе с коррупцией в органах ГНА в Сумской области. А в 2005-м он занял должность начальника следственного отдела налоговой милиции. За год стал заместителем начальника управления налоговой милиции Сумской области.
В 2008 году перебрался в Киев. Сначала его перевели на работу в следственный отдел налоговой милиции в Святошинском районе, а затем – в Голосеевском районе.
Другие факты из биографии Вадима Мельника
- Родился 2 мая 1972 в Житомире. Его отец был военным.
- В 1987 году поступил в Киевское суворовское военное училище. Далее продолжил обучение в Харьковском высшем военном авиационном училище радиоэлектроники. А после него в Харьковской военной инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны.
- Кроме того, с 1995-го по 2000 год был студентом Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.
- В 2016 году Мельник стал соучредителем юридической компании "Правовая и экономическая Безопасность", основным направлением деятельности которой является предоставление правовой помощи.
- В том же году ему присвоено почетное звание заслуженного юриста Украины.
- После завершения работы в органах государственной власти занимался фермерским хозяйством. Также помогал жене развивать семейный бизнес в сфере медицинских и косметологических услуг.
- Воспитывает троих детей. Хобби – активный отдых, а именно футбол, велосипед, скейтборд, ролики и лыжи.
- В 2016 году Мельник перед увольнением из Главного следственного управления подал декларацию. В ней он указал 270 тысяч гривен зарплаты за 2 месяца, 2,5 миллиона гривен в качестве подарка и небанковский займ почти 1 миллион гривен.
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