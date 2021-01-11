Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий отдыхает в Дубае, что в Объединенных Арабских Эмиратах. Там он арендует королевскую виллу – за 300 тысяч гривен в сутки.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк отметила, что на самом деле неизвестно, узнают ли украинцы о том, сколько именно миллионов Тупицкий потратил на отдыхе. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

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Смягчение норм

По ее словам, это связано со смягчением норм закона по предотвращению коррупции. Те решения, которые в конце 2020 года принял парламент и подписал президент, очень уменьшили ответственность за внесение ложных сведений в декларации.

Мы будем тщательно следить за декларациями Тупицкого. Очень интересно, будут ли у него отражаться расходы на отдых. Но я очень сомневаюсь, что он что-то внесет,

– отметила Каленюк.

Она объяснила, если ложь в декларациях не превышает 8 миллионов гривен ("порог", который парламент внес в закон), то уголовной ответственности не будет, и Тупицкий сможет вносить ложную информацию в декларирование.

НАПК должно обратить внимание

Эксперт отметила, что НАПК должно обратить внимание на эту ситуацию. В то же время они не имеют полномочий, чтобы получить доступ к банковским счетам и проверить, сколько на самом деле потрачено денег. Такие инструменты имеет НАБУ, но оно сможет это сделать, если будут признаки преступлений.

"Тупицкий освободил себя от ответственности за то, как он тратит деньги и где он их берет", – отметила Каленюк.

Отстранение Тупицкого: коротко

Тупицкому в конце декабря объявили подозрение в осуществлении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля относительно приватизации Зуевского энергомеханического завода Донецкой области.

Глава КСУ не явился в Офис генпрокурора, мол, для того у него были веские причины.

Прокуроры обратились с ходатайством к Зеленскому об отстранении Тупицкого. И 29 декабря президент отстранил судью от работы на 2 месяца.



Что известно об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала