Уникальную монету, которой более тысячи лет, нашли в Ужгороде. Она совсем не подверглась воздействию времени и естественных условий. Археологи считают, что ею не пользовались. Монета относится ко времени Венгерского королевства.

Монету раскопали в Ужгородском замке студенты исторического факультета вместе с преподавателями. На ней есть надпись: "CALMAN RE (X)". Об этом сообщает Mukachevo.net.

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Денар. Это древнейшая средневековая монета, найденная на территории Ужгородского замка во время археологических исследований,

– сообщил кандидат исторических наук Ужгородского национального университета Владимир Мойжес.



В Ужгороде откопали старинный денар / Фото Mukachevo.net

Кому могла бы принадлежать уникальная монета

Город и крепость до XVIІ века принадлежали представителям рода Другетов, которых хоронили в криптах. Видимо, они и являются владельцами монеты.

Что нашли в криптах

Археологи еще не полностью исследовали объект. Но находок в одной из тех, которую удалось раскопать до пола, немало: медальон, крестик, застежки, заклепки от гробов, уникальная сабля. Их идентифицируют как вещи XVI века.



Раскопки в Ужгородском замке: вид сверху / Фото Mukachevo.net

Когда появились древние монеты на территории Закарпатья

Вероятно, монеты происходят из III века до нашей эры, когда на эту территорию пришли кельты.

Правда, тетрадрахмы (название древнегреческой серебряной монеты в 4 драхмы – 24 канал) македонских царей Филиппа и Александра Македонского откопали раньше.

На территории Закарпатья до сих пор находят византийские монеты конца X – начала XI века (фоллисы). Они особенны тем, что имеют на обороте изображение Иисуса Христа.