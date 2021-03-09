На Закарпатье объявили приговор активисту Павлу Павлову, который в 2017 году вызвал смертельное ДТП. Мужчина сказал последнее слово, а затем убежал из зала суда.

Приговор Павлову вынес Ужгородский горрайонный суд. Судья заключил в тюрьму мужчину на 6 лет, а также на 3 года лишил его права управлять транспортом.

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В Ужгороде виновный в ДТП сбежал из суда

Активиста должны были задержать в зале суда. Павлов сказал последнее слово, в котором отрицал свою вину. А потом покинул заседание, не дожидаясь приговора.

Пока неизвестно, где находится активист.

В чем обвиняют Павла Павлова