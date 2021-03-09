В Ужгороде виновный в смертельном ДТП сказал последнее слово и сбежал из зала суда
На Закарпатье объявили приговор активисту Павлу Павлову, который в 2017 году вызвал смертельное ДТП. Мужчина сказал последнее слово, а затем убежал из зала суда.
Источник:Закарпатье онлайн
Приговор Павлову вынес Ужгородский горрайонный суд. Судья заключил в тюрьму мужчину на 6 лет, а также на 3 года лишил его права управлять транспортом.
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В Ужгороде виновный в ДТП сбежал из суда
Активиста должны были задержать в зале суда. Павлов сказал последнее слово, в котором отрицал свою вину. А потом покинул заседание, не дожидаясь приговора.
Пока неизвестно, где находится активист.
В чем обвиняют Павла Павлова
- В начале декабря 2017 года на объездной дороге Ужгорода произошло ДТП.
- Автомобиль Skoda сбил 59-летнего мужчину, водитель скрылся с места инцидента. Из-за полученных травм пешеход скончался.
- Таким же автомобилем пользовался активист. Ночью после аварии Skoda Octavia Павлова сгорела во дворе его отца.
- О подозрении в совершении смертельного ДТП Павлову сообщили 11 февраля 2019 года.
- 13 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, отказавшись отпустить его на поруки.
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