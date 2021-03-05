В Ужгороде объявили дату усиления карантина
В Ужгороде усилят карантинные ограничения из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС. Новые правила будут действовать уже с полуночи 7 марта.
Источник:Ужгородский городской совет
Ранее 5 марта под председательством главы Закарпатской ОГА Анатолия Полоскова проходило заседание региональной комиссии по ТЭБ и ЧС. Решение было усилить карантин в наиболее проблемных населенных пунктах. Теперь слово – за местными комиссиями.
Читайте больше На Закарпатье усилили карантин из-за критической ситуации с COVID-19
Что запретили в Ужгороде
- работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказа на вынос);
- прием посетителей в ТРЦ, других развлекательных заведениях;
- деятельность непродовольственных магазинов и рынков;
- прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
Что разрешено:
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений;
- торговая деятельность с адресной доставкой заказов;
- предоставление финансовых услуг, работа финансовых учреждений, операторов почтовой связи,
- медицинская и ветеринарная практики,
- деятельность АЗС (без зон питания),
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Какова ситуация с коронавирусом на Закарпатье?
По состоянию на 5 марта в области обнаружили 42 839 случаев COVID-19, из них 968 – летальные. Выздоровели более 30 тысяч больных. За последние сутки количество новых больных было рекордное – 748.
Данные СНБО
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter