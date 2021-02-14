В Ужгороде произошла стрельба: задержали гражданина Израиля – фото
В частном секторе Ужгорода иностранец открыл стрельбу из пистолета. Его уже задержали правоохранители.
Источник:телеграм-канал Виталия Глаголы.
Инцидент произошел 14 февраля на улице Рылеевой. Известно, что мужчина стрелял из пистолета.
Читайте также В США мужчина стрелял в людей в больнице: есть раненые и погибший
Задержанным оказался гражданин Израиля Осама Маталка. Полицию вызвала хозяйка дома, в котором он арендует квартиру.
Пистолет, который нашли правоохранители / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы
Иностранец устроил стрельбу в Ужгороде / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы
Мужчину задержала патрульная полиция / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы
Заметим, что на место происшествия уже прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители будут выяснять причины стрельбы.
Другие случаи в Украине
- Накануне в Полтаве гости свадьбы устроили стрельбу из окон автомобиля. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
- В конце 2020 года в поселке Бородино, что в Одесской области, вспыхнул конфликт между 2 мужчинами. Один из них получил огнестрельное ранение и попал в больницу.
Поделиться новостью