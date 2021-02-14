В частном секторе Ужгорода иностранец открыл стрельбу из пистолета. Его уже задержали правоохранители.

Инцидент произошел 14 февраля на улице Рылеевой. Известно, что мужчина стрелял из пистолета.

Читайте также В США мужчина стрелял в людей в больнице: есть раненые и погибший

Задержанным оказался гражданин Израиля Осама Маталка. Полицию вызвала хозяйка дома, в котором он арендует квартиру.



Пистолет, который нашли правоохранители / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы



Иностранец устроил стрельбу в Ужгороде​ / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы



Мужчину задержала патрульная полиция / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы

Заметим, что на место происшествия уже прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители будут выяснять причины стрельбы.

Обратите внимание! На сайте Единого центра обработки судебных решений есть информация о том, что ранее мужчину, которого зовут Осама Маталка, задерживали за управление транспортом в состоянии опьянения.

Другие случаи в Украине