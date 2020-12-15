Уже окончательно: когда IKEA откроет первый оффлайн-магазин в Украине
Шведский производитель товаров для дома IKEA откроет первый оффлайн-магазин в Киеве уже в начале 2021 года. Однако уже известно, что открытие состоится после окончания январского локдауна.
IKEA будет расположена в Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила консалтинговая компания NAI Ukraine.
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Самое ожидаемое открытие офлайн-магазина IKEA запланировано в Blockbuster Mall уже на начало 2021 года, – говорится в сообщении.
Открытие IKEA пришлось перенести. Сначала сообщалось, что магазин заработает уже в конце декабря 2020 года.
Известно, что киевская IKEA полностью готова к открытию. Там успели даже расставить мебель.
- Выход на украинский рынок корпорация подтвердила еще в 2018 году.
- Сейчас в Украине работает онлайн-магазин товаров IKEA.
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