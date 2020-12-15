Шведский производитель товаров для дома IKEA откроет первый оффлайн-магазин в Киеве уже в начале 2021 года. Однако уже известно, что открытие состоится после окончания январского локдауна.

IKEA будет расположена в Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила консалтинговая компания NAI Ukraine.

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Самое ожидаемое открытие офлайн-магазина IKEA запланировано в Blockbuster Mall уже на начало 2021 года, – говорится в сообщении.

Открытие IKEA пришлось перенести. Сначала сообщалось, что магазин заработает уже в конце декабря 2020 года.

Известно, что киевская IKEA полностью готова к открытию. Там успели даже расставить мебель.

Выход на украинский рынок корпорация подтвердила еще в 2018 году.

Сейчас в Украине работает онлайн-магазин товаров IKEA.

Обратите внимание! IKEA – транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель товаров для дома. Ее основал еще в 1943 году предприниматель Ингвар Кампрад. Корпорация владеет 411 магазинами в 49 странах мира.