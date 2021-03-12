В пятницу, 12 марта, власти Ивано-Франковщины приняли решение закрыть на карантин горнолыжный курорт "Буковель".

Решение закрыть "Буковель" на карантин приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук сообщил, что на территории Поляницкой территориальной общины установят блок-посты.

Красная зона, в которой мы находимся, развивается, и мы не видим тренда к ее снижению. Сейчас в Поляницкой ОТО работают подразделения полиции,

– отметил Бойчук.

По словам Бойчука, попасть на территорию Поляницкой ОТО смогут только местные жители или сотрудники "Буковеля".

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