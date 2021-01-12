Президент Молдовы Майя Санду 12 января встретилась со спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым. Политики обсудили введение системных реформ, а также перспективы межпарламентского сотрудничества.

Детали встречи

Украину и Молдову объединяет не только общая граница и прошлое. Обе страны ожидает европейское будущее и вызовы. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

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Разумков отметил, что и перед Украиной, и перед Молдовой возник ряд сложных вызовов. На протяжении многих лет страны борются за свою территориальную целостность.

Несмотря на усилия президента Украины, парламента и международных партнеров, Украина продолжает терять своих людей.

Уже седьмой год на востоке Украины идет война. С одной стороны, удалось добиться сокращения количества обстрелов и погибших на фронте. Вместе с тем, вчера у нас произошла первая потеря в этом году. На фронте погиб украинский военнослужащий,

– отметил Разумков.

Кроме того, Санду и Разумков обсудили работу антикоррупционных органов в Украине. Разумков отметил, что сейчас он не доволен деятельностью антикоррупционных органов в Украине.