На станцию "Академик Вернадский" отправилась уже 26-я летняя Украинская антарктическая экспедиция. Ее участники пробудут на ледяном континенте примерно 13 месяцев.

Нынешняя группа экспедиции является самой молодой среди всех предыдущих. Ее руководителем стал один из самых опытных украинских полярников.

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По словам директор НАНЦ Евгения Дикого, средний возраст участников экспедиции почти 36 лет. Самому младшему участнику в апреле исполнится 25.

Мы продолжаем открывать антарктическую науку для молодежи, давая ей больше шансов самореализоваться и приобщиться к проведению мировых исследований, оставаясь украинскими учеными,

– отметил Дикий.

Кто стал участниками экспедиции

Возглавлять экспедицию будет ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Для него экспедиция будет девятой. К группе присоединилось 12 участников:

7 ученых;

врач;

повар;

дизелист;

системный механик;

сисадмин.

Среди полярников преимущественно мужчины и биолог Оксана Савенко. Она уже второй раз едет на зимовку.

Заметим! Перед поездкой участники максимально ограничили контакты и прошли тесты на наличие коронавируса.



Участники экспедиции / Иллюстрация НАНЦ

Команда экспедиции / Фото Евгении Задорожной

Команда прошла тренинг

Перед тем, как отправиться в экспедицию, участники прошли тренинг. Основными задачами научного исследования являются: