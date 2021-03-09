Инкерманский карьер, что под Севастополем, полностью высох. Оккупанты активно выкачивали из него воду. Но в начале января 2021 года прекратили, потому запасы воды иссякли.

Оккупанты в Крыму скачали из водоема воду за месяц. Они использовали ее для военных баз в Севастополе.

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Они построили для этого отдельную ветку водопровода в максимально сжатые сроки. Ежесуточно они выкачивали около 5 тысяч кубометров воды.



Инкерманское озеро высохло / Твиттер RoksolanaToday & КрымUA

Теперь вместо огромного озера – ужасное зрелище. Жители Севастополя шокированы тем, что осталось вместо водоема.



Озеро в Инкермане в марте 2021 года / Твиттер RoksolanaToday & КрымUA

Сейчас здесь голое каменное и илистое дно.



Голое дно Инкерманского карьера / Твиттер RoksolanaToday & КрымUA

Обратите внимание! Инкерманское озеро располагалось в известняковом карьере. По мнению экспертов, оно является одним из древнейших на полуострове. Его глубина достигала 60 метров от поверхности воды до уровня ила.

А вот так выглядел карьер до оккупации:



Инкерманское озеро до оккупации / Фото Ассоциация реинтеграции Крыма

Больше фото того, как карьер выглядит сейчас, можно посмотреть здесь:

Карьер в Инкермане

Меньше месяца качали водичку в Севастополь ихтамнетам

и выкачали... pic.twitter.com/KDFWWy7SQc — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 4, 2021