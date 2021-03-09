Инкерманский карьер под Севастополем окончательно высох: как он теперь выглядит – фото
Инкерманский карьер, что под Севастополем, полностью высох. Оккупанты активно выкачивали из него воду. Но в начале января 2021 года прекратили, потому запасы воды иссякли.
Источник:твиттер RoksolanaToday&КрымUA
Оккупанты в Крыму скачали из водоема воду за месяц. Они использовали ее для военных баз в Севастополе.
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Они построили для этого отдельную ветку водопровода в максимально сжатые сроки. Ежесуточно они выкачивали около 5 тысяч кубометров воды.
Инкерманское озеро высохло / Твиттер RoksolanaToday & КрымUA
Теперь вместо огромного озера – ужасное зрелище. Жители Севастополя шокированы тем, что осталось вместо водоема.
Озеро в Инкермане в марте 2021 года / Твиттер RoksolanaToday & КрымUA
Сейчас здесь голое каменное и илистое дно.
Голое дно Инкерманского карьера / Твиттер RoksolanaToday & КрымUA
А вот так выглядел карьер до оккупации:
Инкерманское озеро до оккупации / Фото Ассоциация реинтеграции Крыма
Больше фото того, как карьер выглядит сейчас, можно посмотреть здесь:
Какие еще водоемы высохли в Крыму
- Из-за засухи в Крыму высох водопад Су-Учхан. Вместо красивых пейзажей теперь видны только отдельные ручейки в нескольких местах на покрытых мхом глыбах.
- Чернореченское водохранилище, расположенное вблизи Севастополя, превратилось в лужу.
- Из-за жары Симферопольское водохранилище уже успело не только обмелеть, но и обрасти растительностью.
- В Солнечной Долине полностью высохло одно из самых красивых в Украине озер Три Сестры.
- В Белогорском районе пересохла река Танасу. Кроме этого, на территории также высохли несколько прудов.
- На дне Генеральского озера растут деревья, потому что оно высохло до последней капли.
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