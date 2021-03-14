Петр Порошенко призвал украинцев прививаться от COVID-19. Впрочем, не так давно пятый президент публично в парламенте назвал вакцину Covishield го*ном.

В недавнем интервью Марина Порошенко отметила, что прививаться обязательно нужно. На своей странице в фейсбуке Петр Порошенко опубликовал видео этого интервью и написал, что полностью согласен с женой.

Ранее Пятый президент нелепо высказался о вакцине в Украине

Порошенко о вакцинации

Пятый президент Украины напомнил: его жена по специальности – врач. Поэтому хорошо понимает, что вызвало новую волну коронавируса. Также она знает, что нужно делать, чтобы разорвать цепь передачи вируса.

Прививаться обязательно надо, – подчеркнула Марина. И я с ней полностью согласен, потому что это – защита населения,

– отметил Петр Порошенко.

Впрочем, он отметил: того количества вакцины, которое есть сейчас – не хватает. "При том количестве вакцины, которая сегодня есть в Украине, мы, к сожалению, никогда не разорвем цепь заболевания. Надо не менее чем 80% населения за короткий срок привить, чтобы мы действительно разорвали эту цепь эпидемии", – написал Порошенко.

Как Порошенко характеризовал вакцину ранее

1 марта, через несколько дней после того, как первая партия вакцины из Индии Covishield прибыла в Украину, Порошенко во время согласительного совета в парламенте назвал ее "го*ном". Эти слова вроде бы сказал врач, с которым он общался.

Он отметил: неизвестно как и через какие коррупционные схемы ее привезли.

Порошенко о вакцине Covishield: смотрите видео

Президента Владимира Зеленского такие слова возмутили. Он отметил, что так можно назвать суть поступков Порошенко на посту президента. Однако отреагировали на такие резкие характеристики не только в Украине.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в своем твиттере, что завезена украинским Минздравом вакцина из Индии делается по формуле и под контролем международной фармацевтической компании AstraZeneca.

Она добавила, что предположение некоторых политиков, что вместо этой вакцины в Украину привезли что-то другое – абсолютно неприемлемо.